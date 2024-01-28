https://ria.ru/20240128/napadenie-1923918821.html
"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку
"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку - РИА Новости, 28.01.2024
"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку
Газета "Известия" опубликовала в своем Telegram-канале кадры нападения на их журналиста Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:10
2024-01-28T01:10
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происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала в своем Telegram-канале кадры нападения на их журналиста Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой."Кадры нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову", - говорится в сообщении издания.На этих кадрах - мужчина в форме заламывает на улице девушке руки и приказывает ей "выйти отсюда", та, в свою очередь, сопротивляется, требует отдать ей телефон, угрожая статьей о краже, объясняет, что она - журналист "Известий", при этом девушка - без обуви. Также она требует позвонить в полицию.Ранее издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Графчикова рассказала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводит издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, утверждает издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить".По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240127/napadenie-1923907992.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку
"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку на семинаре VIP-коуча
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала в своем Telegram-канале кадры нападения на их журналиста Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой.
"Кадры нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову", - говорится в сообщении издания.
На этих кадрах - мужчина в форме заламывает на улице девушке руки и приказывает ей "выйти отсюда", та, в свою очередь, сопротивляется, требует отдать ей телефон, угрожая статьей о краже, объясняет, что она - журналист "Известий", при этом девушка - без обуви. Также она требует позвонить в полицию.
Ранее издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Графчикова рассказала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводит издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, утверждает издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить".
По данным "Известий", СК РФ
начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров
, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева
и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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