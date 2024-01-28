https://ria.ru/20240128/napadenie-1923918821.html

"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку

"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку - РИА Новости, 28.01.2024

"Известия" опубликовали кадры нападения на их журналистку

Газета "Известия" опубликовала в своем Telegram-канале кадры нападения на их журналиста Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:10

2024-01-28T01:10

2024-01-28T01:55

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923920244_0:0:1914:1077_1920x0_80_0_0_1bbc52a51022752e26cfe466031f77eb.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала в своем Telegram-канале кадры нападения на их журналиста Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой."Кадры нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову", - говорится в сообщении издания.На этих кадрах - мужчина в форме заламывает на улице девушке руки и приказывает ей "выйти отсюда", та, в свою очередь, сопротивляется, требует отдать ей телефон, угрожая статьей о краже, объясняет, что она - журналист "Известий", при этом девушка - без обуви. Также она требует позвонить в полицию.Ранее издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Графчикова рассказала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводит издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, утверждает издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить".По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240127/napadenie-1923907992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)