https://ria.ru/20240128/nagrazhdenie-1923928256.html
Военнослужащим группировки "Запад" вручили госнаграды в зоне спецоперации
Военнослужащим группировки "Запад" вручили госнаграды в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
Военнослужащим группировки "Запад" вручили госнаграды в зоне спецоперации
Военнослужащим подразделений группировки войск "Запад", отличившимся в зоне специальной военной операции на Купянском направлении, на передовых позициях вручили РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:05
2024-01-28T05:05
2024-01-28T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Военнослужащим подразделений группировки войск "Запад", отличившимся в зоне специальной военной операции на Купянском направлении, на передовых позициях вручили очередные боевые государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бойцам подразделений группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные награды. Награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий, состоялось на передовых позициях на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что торжественное мероприятие проходило в одном из блиндажей у самой линии боевого соприкосновения. Решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы были награждены медалями "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты IV степени. "Государственные награды были переданы командованием части и вручены непосредственными командирами личному составу. Офицеры поблагодарили военнослужащих за успешные действия на Купянском направлении, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметили, что все награды действительно заслуженные, и выразили надежду, что для всех ребят они не последние", - рассказали в Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Военнослужащим группировки "Запад" вручили госнаграды в зоне спецоперации
МО: военнослужащим группировки "Запад" вручили госнаграды в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Военнослужащим подразделений группировки войск "Запад", отличившимся в зоне специальной военной операции на Купянском направлении, на передовых позициях вручили очередные боевые государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Бойцам подразделений группировки войск "Запад" были вручены очередные боевые государственные награды. Награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий, состоялось на передовых позициях на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что торжественное мероприятие проходило в одном из блиндажей у самой линии боевого соприкосновения. Решением командующего группировки войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы были награждены медалями "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты IV степени.
"Государственные награды были переданы командованием части и вручены непосредственными командирами личному составу. Офицеры поблагодарили военнослужащих за успешные действия на Купянском направлении, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметили, что все награды действительно заслуженные, и выразили надежду, что для всех ребят они не последние", - рассказали в Минобороны РФ.
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