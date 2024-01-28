https://ria.ru/20240128/moshenniki-1924009088.html

ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой"

ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой" - РИА Новости, 28.01.2024

ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой"

Мошенники стали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщила... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:39

2024-01-28T18:39

2024-01-28T21:17

общество

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

telegram

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мошенники стали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщила ФНС в Telegram."Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика", — говорится в сообщении.По информации ведомства, мошенники запрашивают кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы.В Федеральной налоговой службе предупредили, что не рассылают такие письма и не совершают телефонные звонки с требованием оплатить налоги онлайн. Как напомнили в ведомстве, вся информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят исключительно автоматические уведомления, не содержащие конфиденциальных сведений.В ФНС призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ненадежным ссылкам.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), telegram