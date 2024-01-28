https://ria.ru/20240128/moshenniki-1924009088.html
ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой"
ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой" - РИА Новости, 28.01.2024
ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой"
Мошенники стали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщила... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:39
2024-01-28T18:39
2024-01-28T21:17
общество
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мошенники стали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщила ФНС в Telegram."Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика", — говорится в сообщении.По информации ведомства, мошенники запрашивают кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы.В Федеральной налоговой службе предупредили, что не рассылают такие письма и не совершают телефонные звонки с требованием оплатить налоги онлайн. Как напомнили в ведомстве, вся информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят исключительно автоматические уведомления, не содержащие конфиденциальных сведений.В ФНС призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ненадежным ссылкам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), telegram
Общество, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Telegram
ФНС предупредила о новой схеме мошенников с "письмами от налоговой"
ФНС: мошенники стали отправлять письма от имени налоговой
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Мошенники стали рассылать письма под видом Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Об этом сообщила ФНС в Telegram
.
«
"Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, мошенники запрашивают кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы.
В Федеральной налоговой службе предупредили, что не рассылают такие письма и не совершают телефонные звонки с требованием оплатить налоги онлайн. Как напомнили в ведомстве, вся информация о налогах и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика. На почту приходят исключительно автоматические уведомления, не содержащие конфиденциальных сведений.
В ФНС
призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ненадежным ссылкам.
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