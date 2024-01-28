https://ria.ru/20240128/kitay-1924009268.html
РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения
РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения - РИА Новости, 28.01.2024
РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения
Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта". РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:41
2024-01-28T18:41
2024-01-28T18:55
экономика
технологии
россия
китай
ляонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923977228_4:0:1600:898_1920x0_80_0_0_e862267c5b632bef9ccb6b1025137724.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта". "Эти изменения связаны с экономическими успехами Китая, увеличением городского населения, ростом доходов и развитием онлайн-торговли", - говорится в сообщении. Там отмечается, что китайское общество становится все более обеспеченным. Теперь потребители хотят иметь доступ к высококачественным товарам и услугам. Это включает в себя продукты питания и напитки, бытовую технику, электронику, автомобили и одежду. Они ищут разнообразие в товарах и услугах, которые они покупают. Китайцы стали уделять все больше внимания экологической устойчивости и безопасности товаров. Они предпочитают товары, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей. Так, китайские потребили все активнее интересуются продуктами питания из России. Это видно по продажам в рамках первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России", проходящего в эти дни в провинции Ляонин. Например, популярностью пользуется пшеничная мука от отечественных производителей: лапши из нее получается, говорят местные покупатели, в два раза больше. В последнее время очень высокий спрос и на российскую соль. Также китайские закупщики проявили особый интерес к необычным для жителей Поднебесной товарам из России: напиткам из чаги, бутилированной алтайской воде, яблочным меренгам, меду. Растет спрос на российскую алкогольную продукцию.
https://ria.ru/20240128/festival-1923963891.html
https://ria.ru/20240127/kitay-1923853828.html
россия
китай
ляонин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923977228_403:0:1600:898_1920x0_80_0_0_ae9f31a7e9edaffd741918b454b8c658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, ляонин
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Ляонин
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта".
«
"Эти изменения связаны с экономическими успехами Китая
, увеличением городского населения, ростом доходов и развитием онлайн-торговли", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что китайское общество становится все более обеспеченным. Теперь потребители хотят иметь доступ к высококачественным товарам и услугам. Это включает в себя продукты питания и напитки, бытовую технику, электронику, автомобили и одежду. Они ищут разнообразие в товарах и услугах, которые они покупают.
Китайцы стали уделять все больше внимания экологической устойчивости и безопасности товаров. Они предпочитают товары, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" начался в китайском Даляне
Так, китайские потребили все активнее интересуются продуктами питания из России
. Это видно по продажам в рамках первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России", проходящего в эти дни в провинции Ляонин
.
Например, популярностью пользуется пшеничная мука от отечественных производителей: лапши из нее получается, говорят местные покупатели, в два раза больше. В последнее время очень высокий спрос и на российскую соль. Также китайские закупщики проявили особый интерес к необычным для жителей Поднебесной товарам из России: напиткам из чаги, бутилированной алтайской воде, яблочным меренгам, меду. Растет спрос на российскую алкогольную продукцию.
РЭЦ и китайская провинция Ляонин объединятся для развития сотрудничества