https://ria.ru/20240128/kitay-1924009268.html

РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения

РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения - РИА Новости, 28.01.2024

РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения

Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта". РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:41

2024-01-28T18:41

2024-01-28T18:55

экономика

технологии

россия

китай

ляонин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923977228_4:0:1600:898_1920x0_80_0_0_e862267c5b632bef9ccb6b1025137724.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта". "Эти изменения связаны с экономическими успехами Китая, увеличением городского населения, ростом доходов и развитием онлайн-торговли", - говорится в сообщении. Там отмечается, что китайское общество становится все более обеспеченным. Теперь потребители хотят иметь доступ к высококачественным товарам и услугам. Это включает в себя продукты питания и напитки, бытовую технику, электронику, автомобили и одежду. Они ищут разнообразие в товарах и услугах, которые они покупают. Китайцы стали уделять все больше внимания экологической устойчивости и безопасности товаров. Они предпочитают товары, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей. Так, китайские потребили все активнее интересуются продуктами питания из России. Это видно по продажам в рамках первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России", проходящего в эти дни в провинции Ляонин. Например, популярностью пользуется пшеничная мука от отечественных производителей: лапши из нее получается, говорят местные покупатели, в два раза больше. В последнее время очень высокий спрос и на российскую соль. Также китайские закупщики проявили особый интерес к необычным для жителей Поднебесной товарам из России: напиткам из чаги, бутилированной алтайской воде, яблочным меренгам, меду. Растет спрос на российскую алкогольную продукцию.

https://ria.ru/20240128/festival-1923963891.html

https://ria.ru/20240127/kitay-1923853828.html

россия

китай

ляонин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, китай, ляонин