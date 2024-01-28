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РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения - РИА Новости, 28.01.2024
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18:41 28.01.2024 (обновлено: 18:55 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/kitay-1924009268.html
РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения
РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения - РИА Новости, 28.01.2024
РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения
Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта". РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:41
2024-01-28T18:55
экономика
технологии
россия
китай
ляонин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта". "Эти изменения связаны с экономическими успехами Китая, увеличением городского населения, ростом доходов и развитием онлайн-торговли", - говорится в сообщении. Там отмечается, что китайское общество становится все более обеспеченным. Теперь потребители хотят иметь доступ к высококачественным товарам и услугам. Это включает в себя продукты питания и напитки, бытовую технику, электронику, автомобили и одежду. Они ищут разнообразие в товарах и услугах, которые они покупают. Китайцы стали уделять все больше внимания экологической устойчивости и безопасности товаров. Они предпочитают товары, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей. Так, китайские потребили все активнее интересуются продуктами питания из России. Это видно по продажам в рамках первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России", проходящего в эти дни в провинции Ляонин. Например, популярностью пользуется пшеничная мука от отечественных производителей: лапши из нее получается, говорят местные покупатели, в два раза больше. В последнее время очень высокий спрос и на российскую соль. Также китайские закупщики проявили особый интерес к необычным для жителей Поднебесной товарам из России: напиткам из чаги, бутилированной алтайской воде, яблочным меренгам, меду. Растет спрос на российскую алкогольную продукцию.
https://ria.ru/20240128/festival-1923963891.html
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экономика, технологии, россия, китай, ляонин
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Ляонин

РЭЦ: китайские покупатели меняют свои предпочтения

© Фото : пресс-служба РЭЦКитайские покупатели выбирают товар
Китайские покупатели выбирают товар - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Китайские покупатели выбирают товар. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вкусы и предпочтения китайских потребителей в последние годы активно меняются, об этом сообщили в Telegram-канале "Новости российского экспорта".
«
"Эти изменения связаны с экономическими успехами Китая, увеличением городского населения, ростом доходов и развитием онлайн-торговли", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что китайское общество становится все более обеспеченным. Теперь потребители хотят иметь доступ к высококачественным товарам и услугам. Это включает в себя продукты питания и напитки, бытовую технику, электронику, автомобили и одежду. Они ищут разнообразие в товарах и услугах, которые они покупают.
Китайцы стали уделять все больше внимания экологической устойчивости и безопасности товаров. Они предпочитают товары, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей.
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Так, китайские потребили все активнее интересуются продуктами питания из России. Это видно по продажам в рамках первого фестиваля-ярмарки "Сделано в России", проходящего в эти дни в провинции Ляонин.
Например, популярностью пользуется пшеничная мука от отечественных производителей: лапши из нее получается, говорят местные покупатели, в два раза больше. В последнее время очень высокий спрос и на российскую соль. Также китайские закупщики проявили особый интерес к необычным для жителей Поднебесной товарам из России: напиткам из чаги, бутилированной алтайской воде, яблочным меренгам, меду. Растет спрос на российскую алкогольную продукцию.
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