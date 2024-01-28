Рейтинг@Mail.ru
Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 28.01.2024 (обновлено: 17:49 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/khamas-1923994034.html
Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ
Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024
Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ
Тель-Авив оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС, пишет газета The New York Times со ссылкой на западных и израильских... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:45
2024-01-28T17:49
израиль
египет
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тель-Авив оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС, пишет газета The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей разведки."Свежие разведданные показали размах того, как ХАМАС смог соорудить большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа. ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз", — говорится в публикации. По словам Майкла Кардаша, бывшего замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств, главный источник взрывчатки для ХАМАС — израильские неразорвавшиеся снаряды. По данным The New York Times, члены палестинского движения извлекают из них взрывчатку, чтобы впоследствии использовать ее в своих ракетах. Издание отмечает, что число несработавших снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами. Как полагают опрошенные изданием военные эксперты, обычно не разрывается десять процентов боеприпасов. Однако неназванный чиновник из израильской разведки считает, что в случае с сектором Газа, где ЦАХАЛ применяет в том числе снаряды времен войны во Вьетнаме, это число может достигать 15 процентов. По данным The New York Times, власти Израиля знали и о проблемах с хранением своих вооружений. Так, согласно изученному изданием военному отчету от начала 2023 года, с плохо охраняемых баз за неуказанный период похитили сотни гранат, единиц стрелкового оружия и тысячи патронов к нему. Кроме того, члены ХАМАС завладели некоторым числом вооружений во время атаки 7 октября, а также получали его с Синайского полуострова по подземным коммуникациям, говорится в статье. Как сообщили газете два представителя израильской разведки, перед событиями октября 2023 года по меньшей мере десять тоннелей использовались для доставки оружия в сектор Газа с территории Египта. Представитель властей Египта, в свою очередь, заявил в письме The New York Times, что армия страны закрыла эти тоннели. Он также указал, что ХАМАС получило много оружия в том числе за счет контрабанды из Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 26,4 тысячи, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
https://ria.ru/20240128/izrail-1923948579.html
https://ria.ru/20240128/izrail-1923965787.html
https://ria.ru/20240126/who-1923742357.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ

NYT: Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тель-Авив оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС, пишет газета The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей разведки.
«
"Свежие разведданные показали размах того, как ХАМАС смог соорудить большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа. ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз", — говорится в публикации.
По словам Майкла Кардаша, бывшего замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств, главный источник взрывчатки для ХАМАС — израильские неразорвавшиеся снаряды. По данным The New York Times, члены палестинского движения извлекают из них взрывчатку, чтобы впоследствии использовать ее в своих ракетах. Издание отмечает, что число несработавших снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами.
Как полагают опрошенные изданием военные эксперты, обычно не разрывается десять процентов боеприпасов. Однако неназванный чиновник из израильской разведки считает, что в случае с сектором Газа, где ЦАХАЛ применяет в том числе снаряды времен войны во Вьетнаме, это число может достигать 15 процентов.
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
СМИ сообщили, сколько тоннелей ХАМАС выведено из строя
Вчера, 11:01
По данным The New York Times, власти Израиля знали и о проблемах с хранением своих вооружений. Так, согласно изученному изданием военному отчету от начала 2023 года, с плохо охраняемых баз за неуказанный период похитили сотни гранат, единиц стрелкового оружия и тысячи патронов к нему. Кроме того, члены ХАМАС завладели некоторым числом вооружений во время атаки 7 октября, а также получали его с Синайского полуострова по подземным коммуникациям, говорится в статье.
Как сообщили газете два представителя израильской разведки, перед событиями октября 2023 года по меньшей мере десять тоннелей использовались для доставки оружия в сектор Газа с территории Египта. Представитель властей Египта, в свою очередь, заявил в письме The New York Times, что армия страны закрыла эти тоннели. Он также указал, что ХАМАС получило много оружия в том числе за счет контрабанды из Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч человек.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлы"
Вчера, 13:43
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 26,4 тысячи, более 65 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
ВОЗ отвергла обвинения Израиля в сговоре с ХАМАС
26 января, 18:40
 
ИзраильЕгипетХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала