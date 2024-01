https://ria.ru/20240128/khamas-1923994034.html

Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ

Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024

Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС, пишут СМИ

Тель-Авив оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС, пишет газета The New York Times со ссылкой на западных и израильских... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:45

2024-01-28T16:45

2024-01-28T17:49

израиль

египет

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тель-Авив оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС, пишет газета The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей разведки."Свежие разведданные показали размах того, как ХАМАС смог соорудить большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа. ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз", — говорится в публикации. По словам Майкла Кардаша, бывшего замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств, главный источник взрывчатки для ХАМАС — израильские неразорвавшиеся снаряды. По данным The New York Times, члены палестинского движения извлекают из них взрывчатку, чтобы впоследствии использовать ее в своих ракетах. Издание отмечает, что число несработавших снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами. Как полагают опрошенные изданием военные эксперты, обычно не разрывается десять процентов боеприпасов. Однако неназванный чиновник из израильской разведки считает, что в случае с сектором Газа, где ЦАХАЛ применяет в том числе снаряды времен войны во Вьетнаме, это число может достигать 15 процентов. По данным The New York Times, власти Израиля знали и о проблемах с хранением своих вооружений. Так, согласно изученному изданием военному отчету от начала 2023 года, с плохо охраняемых баз за неуказанный период похитили сотни гранат, единиц стрелкового оружия и тысячи патронов к нему. Кроме того, члены ХАМАС завладели некоторым числом вооружений во время атаки 7 октября, а также получали его с Синайского полуострова по подземным коммуникациям, говорится в статье. Как сообщили газете два представителя израильской разведки, перед событиями октября 2023 года по меньшей мере десять тоннелей использовались для доставки оружия в сектор Газа с территории Египта. Представитель властей Египта, в свою очередь, заявил в письме The New York Times, что армия страны закрыла эти тоннели. Он также указал, что ХАМАС получило много оружия в том числе за счет контрабанды из Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 26,4 тысячи, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС остались 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

https://ria.ru/20240128/izrail-1923948579.html

https://ria.ru/20240128/izrail-1923965787.html

https://ria.ru/20240126/who-1923742357.html

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире