https://ria.ru/20240128/kandidaty-1924036231.html

СМИ: число кандидатов в правую партию АдГ растет

СМИ: число кандидатов в правую партию АдГ растет - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ: число кандидатов в правую партию АдГ растет

Число желающих вступить в правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) выросло за месяц, несмотря на масштабные протесты против правых сил по всей ФРГ,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T23:30

2024-01-28T23:30

2024-01-28T23:30

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число желающих вступить в правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) выросло за месяц, несмотря на масштабные протесты против правых сил по всей ФРГ, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на письмо партии. Согласно письменному ответу партии на запрос издания, в период с 1 по 25 января АдГ получила около 2,5 тысячи заявлений на членство, которые по правилам будут обрабатываться месяц. Отмечается, что из них 1,9 тысячи заявлений были получены после 10 января, когда издание Correctiv опубликовало материал о тайной встрече правых политиков и их обсуждениях высылки миллионов мигрантов в Африку, который спровоцировал волну массовых протестов по всей стране. "Весьма вероятно, что с момента основания партии в 2013 году не было такого, что в течение пяти дней подавали около 800 заявок", - говорится в ответе партии. АдГ заявляет о том, рост числа ее членов, "и без того высокий со второй половины 2023 года", усилился в новом году: в январе партия приняла заявки на вступление в партии тысячи человек, и теперь в партии насчитывается чуть менее 41 тысячи немцев. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.

https://ria.ru/20240128/germaniya-1923992113.html

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html

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в мире, германия, африка, саксония, хдс/хсс