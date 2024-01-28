https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923975444.html
Гендиректор "Известий" прокомментировал нападение на журналистов
Гендиректор "Известий" прокомментировал нападение на журналистов - РИА Новости, 28.01.2024
Гендиректор "Известий" прокомментировал нападение на журналистов
Препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством, недопустимо, это преступление, заявил генеральный директор МИЦ... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:39
2024-01-28T14:39
2024-01-28T14:39
московская область (подмосковье)
россия
херсон
михаил мишустин
андрей воробьев
филипп киркоров
национальная медиа группа
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством, недопустимо, это преступление, заявил генеральный директор МИЦ "Известия", заместитель генерального директора НМГ Владимир Тюлин. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре блогера. Журналист Наталия Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона", - сказал Тюлин, слова которого приводит пресс-служба издания. Он поблагодарил органы правопорядка за оперативное реагирование на инцидент. "Хочу поблагодарить все органы правопорядка - МВД, СК, Прокуратуру Московской области за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай. Наталия неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима - в первую очередь, просто по отношению к женщине", - добавил Тюлин. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами " Известий ". Сама журналистка, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данным " Известий ", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает. Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, как писали " Известия ", она - "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах. Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240128/zhurnalistka-1923929511.html
https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923959317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, херсон, михаил мишустин, андрей воробьев, филипп киркоров, национальная медиа группа , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Херсон, Михаил Мишустин, Андрей Воробьев, Филипп Киркоров, Национальная Медиа Группа , Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством, недопустимо, это преступление, заявил генеральный директор МИЦ "Известия", заместитель генерального директора НМГ Владимир Тюлин.
Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре блогера. Журналист Наталия Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье
, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России
по Московской области.
СК опросил организаторов семинара, где напали на журналистку "Известий"
"Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона", - сказал Тюлин, слова которого приводит пресс-служба издания.
Он поблагодарил органы правопорядка за оперативное реагирование на инцидент.
"Хочу поблагодарить все органы правопорядка - МВД, СК, Прокуратуру Московской области за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай. Наталия неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима - в первую очередь, просто по отношению к женщине", - добавил Тюлин.
Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами " Известий ". Сама журналистка, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
По данным " Известий ", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, как писали " Известия ", она - "одна из немногих, кто работал в Херсоне
в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ
". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин
премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах.
Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров
, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева
и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку "Известий"