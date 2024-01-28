https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923975444.html

Гендиректор "Известий" прокомментировал нападение на журналистов

Гендиректор "Известий" прокомментировал нападение на журналистов - РИА Новости, 28.01.2024

Гендиректор "Известий" прокомментировал нападение на журналистов

Препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством, недопустимо, это преступление, заявил генеральный директор МИЦ... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:39

2024-01-28T14:39

2024-01-28T14:39

московская область (подмосковье)

россия

херсон

михаил мишустин

андрей воробьев

филипп киркоров

национальная медиа группа

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством, недопустимо, это преступление, заявил генеральный директор МИЦ "Известия", заместитель генерального директора НМГ Владимир Тюлин. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре блогера. Журналист Наталия Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" и оператора в Подмосковье, сообщило позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона", - сказал Тюлин, слова которого приводит пресс-служба издания. Он поблагодарил органы правопорядка за оперативное реагирование на инцидент. "Хочу поблагодарить все органы правопорядка - МВД, СК, Прокуратуру Московской области за максимально оперативное реагирование на этот возмутительный случай. Наталия неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима - в первую очередь, просто по отношению к женщине", - добавил Тюлин. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами " Известий ". Сама журналистка, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данным " Известий ", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает. Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, как писали " Известия ", она - "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах. Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240128/zhurnalistka-1923929511.html

https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923959317.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), россия, херсон, михаил мишустин, андрей воробьев, филипп киркоров, национальная медиа группа , следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия