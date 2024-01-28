https://ria.ru/20240128/interesy-1924004758.html
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде - РИА Новости, 28.01.2024
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде
Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике, у стран есть совместные интересы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:11
2024-01-28T18:11
2024-01-28T18:23
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антарктида
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике, у стран есть совместные интересы, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать", - сказал он на встрече с белорусским коллегой.Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
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россия, белоруссия, антарктида, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Антарктида, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде
Путин: у России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктиде