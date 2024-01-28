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Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде - РИА Новости, 28.01.2024
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18:11 28.01.2024 (обновлено: 18:23 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/interesy-1924004758.html
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде - РИА Новости, 28.01.2024
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде
Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике, у стран есть совместные интересы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:11
2024-01-28T18:23
россия
белоруссия
антарктида
владимир путин
александр лукашенко
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике, у стран есть совместные интересы, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать", - сказал он на встрече с белорусским коллегой.Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923977040.html
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россия, белоруссия, антарктида, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Антарктида, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде

Путин: у России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктиде

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская"
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция Новолазаревская - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская". Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в Антарктике, у стран есть совместные интересы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать", - сказал он на встрече с белорусским коллегой.
Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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Вчера, 14:53
 
РоссияБелоруссияАнтарктидаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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