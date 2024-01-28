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"В руках русских": в Германии признали неудобную правду о ходе спецоперации
"В руках русских": в Германии признали неудобную правду о ходе спецоперации - РИА Новости, 28.01.2024
"В руках русских": в Германии признали неудобную правду о ходе спецоперации
Армия России имеет существенное превосходство над Вооруженными силами Украины, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:19
2024-01-28T11:19
2024-01-28T15:23
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Армия России имеет существенное превосходство над Вооруженными силами Украины, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Мы видим, что русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте", — отметил он.Ваннер добавил, что российским военным удалось добиться впечатляющих результатов на Донецком направлении.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а 21 января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html
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в мире, россия, германия, харьковская область, вооруженные силы украины, welt
В мире, Россия, Германия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Welt
"В руках русских": в Германии признали неудобную правду о ходе спецоперации
Welt: ВС России завладели инициативой почти на всех участках фронта