https://ria.ru/20240128/golosovanie-1924036818.html

В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента

В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента - РИА Новости, 28.01.2024

В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента

Голосование в первом туре президентских выборов завершилось в Финляндии. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:01

2024-01-28T21:01

2024-01-28T23:35

в мире

финляндия

пекка хаависто

александр стубб

юсси халла-ахо

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Голосование в первом туре президентских выборов завершилось в Финляндии. Избирательные участки были открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Предварительные результаты президентских выборов будут публиковаться с 20.00 (21.00 мск) после закрытия избирательных участков. Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Министерство юстиции оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля. На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто – 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии "Истинные финны", Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%. Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, пекка хаависто, александр стубб, юсси халла-ахо