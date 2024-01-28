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В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента - РИА Новости, 28.01.2024
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21:01 28.01.2024 (обновлено: 23:35 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/golosovanie-1924036818.html
В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента
В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента - РИА Новости, 28.01.2024
В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента
Голосование в первом туре президентских выборов завершилось в Финляндии. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:01
2024-01-28T23:35
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финляндия
пекка хаависто
александр стубб
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Голосование в первом туре президентских выборов завершилось в Финляндии. Избирательные участки были открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Предварительные результаты президентских выборов будут публиковаться с 20.00 (21.00 мск) после закрытия избирательных участков. Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Министерство юстиции оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля. На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто – 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии "Истинные финны", Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%. Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html
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в мире, финляндия, пекка хаависто, александр стубб, юсси халла-ахо
В мире, Финляндия, Пекка Хаависто, Александр Стубб, Юсси Халла-ахо
В Финляндии завершилось голосование в первом туре выборов президента

Предварительные итоги выборов президента Финляндии будут публиковать с 21.00 мск

© AP Photo / Sergei GritsПредвыборные плакаты кандидатов в президенты в Финляндии
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Голосование в первом туре президентских выборов завершилось в Финляндии.
Избирательные участки были открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).
Предварительные результаты президентских выборов будут публиковаться с 20.00 (21.00 мск) после закрытия избирательных участков.
Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.
Министерство юстиции оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.
Избиратель голосует во время выборов в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Процедура выборов президента Финляндии
Вчера, 01:45
На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто – 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии "Истинные финны", Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%.
Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
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В миреФинляндияПекка ХаавистоАлександр СтуббЮсси Халла-ахо
 
 
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