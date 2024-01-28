https://ria.ru/20240128/frantsiya-1924002493.html

Франция приостановила финансирование БАПОР

Франция приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 28.01.2024

Франция приостановила финансирование БАПОР

Франция приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в первом квартале 2024 года... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:53

2024-01-28T17:53

2024-01-28T17:53

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ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Франция приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в первом квартале 2024 года после того, как сотрудников агентства обвинили в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября. "Франция не предусмотрела нового платежа БАПОР в первом квартале 2024 года и решит, когда придет время, какие действия предпринять совместно с ООН и основными донорами, убедившись, что все ее требования прозрачности и безопасности помощи действительно учтены", - сообщает министерство иностранных дел Франции в воскресенье. Ведомство отметило, что сведения о предполагаемом участии сотрудников БАПОР в атаках носят "чрезвычайно серьезный характер", указав, что ожидает результатов расследований. Ранее генеральный комиссар БАПОР Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению 7 октября ХАМАС на Израиль, уволены и предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили в том числе Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.

https://ria.ru/20240128/bapor-1923959455.html

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