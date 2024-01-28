https://ria.ru/20240128/frantsiya-1923995871.html

Власти Франции усилят меры безопасности в Париже из-за угроз фермеров

Власти Франции усилят меры безопасности в Париже из-за угроз фермеров - РИА Новости, 28.01.2024

Власти Франции усилят меры безопасности в Париже из-за угроз фермеров

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен велел усилить меры безопасности вокруг столицы из-за угроз фермеров блокировать Париж и крупнейший продуктовый рынок рядом со РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:02

2024-01-28T17:02

2024-01-28T17:02

в мире

франция

париж

иль-де-франс

габриэль атталь

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен велел усилить меры безопасности вокруг столицы из-за угроз фермеров блокировать Париж и крупнейший продуктовый рынок рядом со столицей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.Сообщается, что министр внутренних дел в воскресенье утром провел заседание по безопасности. "Он дал службам безопасности инструкции внедрить существенные защитные меры, чтобы предотвратить блокирование продовольственного рынка в Рюнжи, аэропортов региона Иль-де-Франс, а также предотвратить, а затем и запретить любой въезд в Париж", - сообщает телеканал BFMTV. Дарманен напомнил о требовании для сил полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. Дарманен привел в пример акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками. Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, а французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs сообщил, что намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Акция начнётся в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Активисты сочли меры, предложенные накануне премьер-министром Габриэлем Атталем, недостаточными и несоответствующими масштабу протестов аграриев. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240127/frantsiya-1923857710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, иль-де-франс, габриэль атталь, жеральд дарманен