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Процедура выборов президента Финляндии

Процедура выборов президента Финляндии - РИА Новости, 28.01.2024

Процедура выборов президента Финляндии

В соответствии с конституцией Финляндии (1999), исполнительная власть осуществляется президентом республики и государственным советом, члены которого должны... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:45

2024-01-28T01:45

2024-01-28T01:45

справки

финляндия

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В соответствии с конституцией Финляндии (1999), исполнительная власть осуществляется президентом республики и государственным советом, члены которого должны пользоваться доверием парламента.Президент избирается на прямых всеобщих выборах из числа граждан-уроженцев Финляндии сроком на шесть лет. При этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд. Выдвигать кандидатов могут партии и избирательные объединения. Право на выдвижение кандидатов имеет зарегистрированная партия, у которой на последних парламентских выборах было избрано не менее одного депутата, а также группа граждан, имеющих право голоса, численностью в 20 тысяч человек.Каждая партия и избирательное объединение могут выдвигать только одного кандидата.Заявления кандидатов должны быть поданы не позднее, чем за 47 дней до дня выборов (до 16 часов). Избирательная комиссия Хельсинки рассматривает кандидатуры и за 38 дней до выборов утверждает список кандидатов. В списке указывается порядковый номер (начиная с цифры 2), имя, муниципалитет и т.д.Выборы президента проводятся по единому избирательному округу. Принимать участие в выборах могут граждане Финляндии, достигшие 18 лет.Избирателям на домашний адрес направляется письмо с двумя избирательными карточками на случай, если выборы будут проходить в два тура. В них указываются адрес избирательного участка и перечень пунктов досрочного голосования.Каждое лицо, имеющее право голоса, может по своему выбору проголосовать досрочно в любом месте общего предварительного голосования, как в Финляндии, так и за рубежом.Досрочное голосование начинается за 11 дней до дня голосования и заканчивается за пять дней до дня выборов в Финляндии и за восемь дней до дня выборов за рубежом.Особыми местами досрочного голосования в стране являются больницы, службы круглосуточного ухода и другие подразделения социального обеспечения, а также пенитенциарные учреждения. Специальными пунктами досрочного голосования также являются гарнизоны воинских частей и пограничной службы. Избирательная комиссия в составе трех членов, назначенная правительством муниципалитета, приезжает в каждое учреждение на территории муниципалитета для проведения голосования не менее чем в один и не более чем в два дня в период досрочного голосования. Лица, имеющие ограниченные возможности передвигаться, могут досрочно проголосовать из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться в избирательной комиссии муниципалитета не позднее, чем за один день до начала досрочного голосования.Лица, имеющие право голоса, проживающие или находящиеся за границей во время выборов, могут голосовать по почте из-за границы.На финских кораблях, находящихся в период выборов за рубежом, голосование организует капитан судна или назначенное им лицо, служащее на судне.Голосование на судне может начаться за 18 дней до дня голосования, но заканчивается одновременно с досрочным голосованием, за восемь дней до дня выборов. При голосовании на корабле может голосовать только персонал корабля. Днем выборов является четвертое воскресенье января.Избирательные участки работают с 9 до 20 часов.В день голосования избиратель предъявляет избирательной комиссии документ для идентификации своей личности (паспорт, водительские права и т.п.). Ему выдается избирательный бюллетень, в который вписывается номер выбранного кандидата. Бюллетень складывается пополам и отдается члену комиссии, который ставит на нем печать, после чего документ можно опустить в избирательную урну.Президентом может быть избран кандидат, получивший на выборах более половины от общего числа поданных голосов. Если на выборах были представлены более двух кандидатов, и ни один из них не получил нужного количества голосов, то через две недели проводится второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, набравшие относительное большинство голосов в первом туре. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов.Если на выборах был выдвинут один кандидат, то его избирают президентом без проведения голосования. Президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, и приносит присягу перед парламентом. Согласно сложившейся практике, президент выходит из партии при вступлении в должность.Срок полномочий действующего президента заканчивается с вступлением в должность избранного президента. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, финляндия