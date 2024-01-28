https://ria.ru/20240128/ekovas-1924023797.html

ЭКОВАС призвало к переговорам после заявления трех стран о выходе из блока

ЭКОВАС призвало к переговорам после заявления трех стран о выходе из блока - РИА Новости, 28.01.2024

ЭКОВАС призвало к переговорам после заявления трех стран о выходе из блока

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) привержено поиску решения путем переговоров после заявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:52

2024-01-28T20:52

2024-01-28T20:53

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буркина-фасо

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) привержено поиску решения путем переговоров после заявления Нигера, Мали и Буркина-Фасо о выходе из сообщества, говорится в заявлении комиссии ЭКОВАС. Как отмечается, комиссия пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества. "Комиссия ЭКОВАС, как постановил руководящий орган глав государств и правительств, усердно работала с этими странами с целью восстановления конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами сообщества, а руководящий орган по-прежнему привержен поиску решения путем переговоров для этого политического тупика", - говорится в заявлении, размещенном на странице ЭКОВАС в соцсети X. Ранее в воскресенье Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По их словам, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечается, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".

https://ria.ru/20231218/niger-1916409116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, мали, буркина-фасо