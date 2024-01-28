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Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре - РИА Новости, 28.01.2024
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13:16 28.01.2024 (обновлено: 13:56 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре - РИА Новости, 28.01.2024
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре
Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, передает... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T13:16
2024-01-28T13:56
париж
леонардо да винчи
лувр
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, передает агентство Франс Пресс."В воскресенье утром две экологических активистки облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание", - передает агентство со ссылкой на своего журналиста.Согласно агентству, музей активировал кризисный штаб: зал, где выставлено полотно, был немедленно эвакуирован, а также были начаты работы по очистке.Организация под названием "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), которая представляет себя как "французскую кампанию гражданского сопротивления, цель которой состоит в радикальном изменении общества в климатическом и социальном плане", направила агентству заявление, в котором взяла ответственность за акцию. В документе мероприятие охарактеризовано как "начало кампании гражданского сопротивления" с требованием "социальной безопасности устойчивого питания", передает агентство.В мае 2022 года Лувр сообщил, что подал иск после того, как мужчина бросил торт в "Мону Лизу". До этого сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта во всемирно известное полотно. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.
https://ria.ru/20240112/ekoaktivisty-1920970527.html
https://ria.ru/20231210/venetsiya-1914891964.html
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париж, леонардо да винчи, лувр, в мире
Париж, Леонардо да Винчи, Лувр, В мире
Экоактивисты облили супом "Джоконду" в Лувре

Экоактивисты облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда"

© Public DomainРепродукция картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Репродукция картины Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
Репродукция картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, передает агентство Франс Пресс.
"В воскресенье утром две экологических активистки облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, "право на здоровое и устойчивое питание", - передает агентство со ссылкой на своего журналиста.
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Согласно агентству, музей активировал кризисный штаб: зал, где выставлено полотно, был немедленно эвакуирован, а также были начаты работы по очистке.
Организация под названием "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), которая представляет себя как "французскую кампанию гражданского сопротивления, цель которой состоит в радикальном изменении общества в климатическом и социальном плане", направила агентству заявление, в котором взяла ответственность за акцию. В документе мероприятие охарактеризовано как "начало кампании гражданского сопротивления" с требованием "социальной безопасности устойчивого питания", передает агентство.
В мае 2022 года Лувр сообщил, что подал иск после того, как мужчина бросил торт в "Мону Лизу". До этого сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта во всемирно известное полотно. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.
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