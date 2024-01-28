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Движение на Триумфальной площади в Москве полностью восстановили - РИА Новости, 28.01.2024
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17:02 28.01.2024
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Движение на Триумфальной площади в Москве полностью восстановили
Движение на Триумфальной площади в Москве полностью восстановили - РИА Новости, 28.01.2024
Движение на Триумфальной площади в Москве полностью восстановили
Движение на Триумфальной площади в Москве, где в воскресенье горел театр Сатиры, восстановлено в полном объеме, сообщает столичная Госавтоинспекция в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:02
2024-01-28T17:02
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Движение на Триумфальной площади в Москве, где в воскресенье горел театр Сатиры, восстановлено в полном объеме, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт из-за возгорания в театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы. "На Триумфальной площади движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства. В воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение на Триумфальной площади в Москве полностью восстановили
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Движение на Триумфальной площади в Москве, где в воскресенье горел театр Сатиры, восстановлено в полном объеме, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.
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Движение на Триумфальной площади в Москве полностью восстановили

Триумфальная площадь в Москве открыта для проезда после пожара в театре Сатиры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Движение на Триумфальной площади в Москве, где в воскресенье горел театр Сатиры, восстановлено в полном объеме, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт из-за возгорания в театре Сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы.
«
"На Триумфальной площади движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.
В воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыМоскваСадовое кольцо (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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