В госавтоинспекции Кубани рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом
После ДТП с автобусом на Кубани восемь пострадавших находятся в стационаре
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Восемь человек, пострадавших в дорожной аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, находятся на стационарном лечении, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции Кубани.
ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. Как уточнили РИА Новости в госавтоинспекции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя.
"Восемь человек находятся на стационарном лечении", - сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.