https://ria.ru/20240128/dtp-1923954535.html

Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.01.2024

Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, находятся в тяжелом состоянии после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:05

2024-01-28T12:05

2024-01-28T12:05

происшествия

россия

краснодарский край

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

hyundai creta

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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Трое пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, находятся в тяжелом состоянии после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона. ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. "Трое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.

https://ria.ru/20240125/avariya-1923430715.html

https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html

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краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, краснодарский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta