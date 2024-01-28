https://ria.ru/20240128/dtp-1923954535.html
Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 28.01.2024
Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, находятся в тяжелом состоянии после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:05
2024-01-28T12:05
2024-01-28T12:05
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Трое пострадавших, включая одну несовершеннолетнюю, находятся в тяжелом состоянии после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона. ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. "Трое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя", - рассказали в ведомстве. По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.
https://ria.ru/20240125/avariya-1923430715.html
https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, краснодарский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), hyundai creta
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Hyundai Creta
Трое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в тяжелом состоянии