https://ria.ru/20240128/doroga-1923998358.html
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов - РИА Новости, 28.01.2024
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов
Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:18
2024-01-28T17:18
2024-01-28T17:18
в мире
авто
грузия
россия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/15/1536981547_0:197:3068:1923_1920x0_80_0_0_6f62c8ea4ff34fdff265b2d2c103f82f.jpg
ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что с 05.50 мск 27 января на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение легкового автотранспорта и автобусов, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 15.30 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
https://ria.ru/20240128/transkam-1923986305.html
грузия
россия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153698/15/1536981547_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_54f2a716866047bb6143d5d8f9d99044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, грузия, россия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Авто, Грузия, Россия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов
Военно-Грузинскую дорогу расчистили и открыли для легковых машин и автобусов