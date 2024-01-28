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Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов - РИА Новости, 28.01.2024
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17:18 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/doroga-1923998358.html
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов - РИА Новости, 28.01.2024
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов
Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:18
2024-01-28T17:18
в мире
авто
грузия
россия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что с 05.50 мск 27 января на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение легкового автотранспорта и автобусов, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 15.30 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
https://ria.ru/20240128/transkam-1923986305.html
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в мире, авто, грузия, россия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Авто, Грузия, Россия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов

Военно-Грузинскую дорогу расчистили и открыли для легковых машин и автобусов

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что с 05.50 мск 27 января на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта.
«
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение легкового автотранспорта и автобусов, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 15.30 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.
Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
Разблокирование полотна автодороги от снежных завалов на Транскавказской автомагистрали - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта
Вчера, 15:56
 
В миреАвтоГрузияРоссияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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