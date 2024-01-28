https://ria.ru/20240128/doroga-1923998358.html

Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов

Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов - РИА Новости, 28.01.2024

Движение по Военно-Грузинской дороге открыли для легковушек и автобусов

Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:18

2024-01-28T17:18

2024-01-28T17:18

в мире

авто

грузия

россия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге разрешено после расчистки дорожного полотна со стороны Грузии, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что с 05.50 мск 27 января на этой автомагистрали из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение легкового автотранспорта и автобусов, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 15.30 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

https://ria.ru/20240128/transkam-1923986305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, грузия, россия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)