В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов
Аксенов заявил, что в Крыму задержали все совершившие теракты группы диверсантов
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове, сказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым".
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"Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", — указал он.
Аксенов добавил, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.
В республике в 2022 и 2023 годах совершили несколько диверсий на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, никто не пострадал.
Кроме того, задержали участников диверсионных групп, действовавших по заданию спецслужб Украины и планировавших физическое устранение руководителей республики.
В декабре директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".
Он подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.