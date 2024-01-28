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В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.01.2024
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10:06 28.01.2024 (обновлено: 12:24 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html
В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов
В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.01.2024
В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов
В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове, сказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым". РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:06
2024-01-28T12:24
украина
сергей аксенов (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове, сказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым". "Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", — указал он. Аксенов добавил, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание. В республике в 2022 и 2023 годах совершили несколько диверсий на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, никто не пострадал.Кроме того, задержали участников диверсионных групп, действовавших по заданию спецслужб Украины и планировавших физическое устранение руководителей республики.В декабре директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20231113/diversanta-1909190457.html
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украина, сергей аксенов (политик), безопасность
Украина, Сергей Аксенов (политик), Безопасность
В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что в Крыму задержали все совершившие теракты группы диверсантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты на полуострове, сказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым".
«
"Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", — указал он.
Аксенов добавил, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.
В республике в 2022 и 2023 годах совершили несколько диверсий на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, никто не пострадал.
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Кроме того, задержали участников диверсионных групп, действовавших по заданию спецслужб Украины и планировавших физическое устранение руководителей республики.
В декабре директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".
Он подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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