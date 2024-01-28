Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах
Офис: Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов), сообщили в воскресенье в его офисе.
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"Владимир Зеленский обнародовал декларации… об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
По данным офиса, в 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу). Около половины этой суммы – это зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов по нынешнему курсу). В офисе Зеленского уточнили, что в 2021 – 2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло.
В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения. В сентябре 2023 года Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому чиновники и парламентарии обязаны публично демонстрировать свои доходы в е-декларировании. Документ подписал Владимир Зеленский.