https://ria.ru/20240128/deklaratsiya-1924037555.html

Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах - РИА Новости, 28.01.2024

Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов), сообщили в воскресенье в его офисе. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T23:50

2024-01-28T23:50

2024-01-28T23:50

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов), сообщили в воскресенье в его офисе. "Владимир Зеленский обнародовал декларации… об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По данным офиса, в 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу). Около половины этой суммы – это зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов по нынешнему курсу). В офисе Зеленского уточнили, что в 2021 – 2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло. В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения. В сентябре 2023 года Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому чиновники и парламентарии обязаны публично демонстрировать свои доходы в е-декларировании. Документ подписал Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920821739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины