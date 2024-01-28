Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/bosfor-1923923155.html
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре - РИА Новости, 28.01.2024
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре
Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:00
2024-01-28T02:00
в мире
босфор
турция
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_272:553:2930:2048_1920x0_80_0_0_0776969335abf9ddacafd19008404319.jpg
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен вечером в субботу в обе стороны из-за поломки в двигателе сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета. "Судно SNP Pazar успешно отбуксировано... к причалу Ахыркапы в Стамбуле. Планируется возобновить проход судов через Босфор с севера на юг с 02.30 по местному времени (совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html
босфор
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_1193:701:2989:2048_1920x0_80_0_0_e8bdd2563ef301b734e66eff1c60ba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, босфор, турция, стамбул
В мире, Босфор, Турция, Стамбул
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре

Транзит судов в Босфоре после поломки сухогруза частично возобновят с 02.30

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен вечером в субботу в обе стороны из-за поломки в двигателе сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Танкер из России, перекрывший Босфорский пролив в Турции, отбуксировали
21 января, 22:21
"Судно SNP Pazar успешно отбуксировано... к причалу Ахыркапы в Стамбуле. Планируется возобновить проход судов через Босфор с севера на юг с 02.30 по местному времени (совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.
 
В миреБосфорТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала