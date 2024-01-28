https://ria.ru/20240128/bosfor-1923923155.html

Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре

Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре - РИА Новости, 28.01.2024

Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре

Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T02:00

2024-01-28T02:00

2024-01-28T02:00

в мире

босфор

турция

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_272:553:2930:2048_1920x0_80_0_0_0776969335abf9ddacafd19008404319.jpg

СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен вечером в субботу в обе стороны из-за поломки в двигателе сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета. "Судно SNP Pazar успешно отбуксировано... к причалу Ахыркапы в Стамбуле. Планируется возобновить проход судов через Босфор с севера на юг с 02.30 по местному времени (совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html

босфор

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, босфор, турция, стамбул