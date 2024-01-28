https://ria.ru/20240128/bosfor-1923923155.html
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре - РИА Новости, 28.01.2024
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре
Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:00
2024-01-28T02:00
2024-01-28T02:00
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Сухогруз, ставший причиной приостановки судоходства в проливе Босфор, отбуксирован, возобновление транзита судов планируется с 02.30 мск с севера на юг, заявил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Транзит судов через Босфорский пролив был приостановлен вечером в субботу в обе стороны из-за поломки в двигателе сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета. "Судно SNP Pazar успешно отбуксировано... к причалу Ахыркапы в Стамбуле. Планируется возобновить проход судов через Босфор с севера на юг с 02.30 по местному времени (совпадает с мск - ред.)", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240121/tanker-1922665331.html
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в мире, босфор, турция, стамбул
В мире, Босфор, Турция, Стамбул
Источник рассказал, когда возобновят транзит судов в Босфоре
Транзит судов в Босфоре после поломки сухогруза частично возобновят с 02.30