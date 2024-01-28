https://ria.ru/20240128/berbok-1923990906.html

Бербок уличили в слишком частом использовании правительственного самолета

Бербок уличили в слишком частом использовании правительственного самолета - РИА Новости, 28.01.2024

Бербок уличили в слишком частом использовании правительственного самолета

Немецкая оппозиция обвинила министра иностранных дел ФРГ и члена партии "Зеленые" Анналену Бербок в двойных стандартах из-за нерационального использования... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:23

2024-01-28T16:23

2024-01-28T16:23

германия

в мире

анналена бербок

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Немецкая оппозиция обвинила министра иностранных дел ФРГ и члена партии "Зеленые" Анналену Бербок в двойных стандартах из-за нерационального использования правительственного самолета, сообщает газета Bild. По информации издания, в конце августа 2022 года Бербок была в заграничной командировке. Ее самолет должен был вылететь из Копенгагена в Берлин вечером в день прибытия, однако Бербок изъявила желание вернуться в Германию на три часа раньше. Пилотам был положен отдых, поэтому из ФРГ в Данию вылетел второй самолет, чтобы доставить другой экипаж к самолету министра. Газета отмечает, что второй самолет после этого вернулся в ФРГ, преодолев в общей сложности за два рейса более 1290 километров. "Типичные двойные стандарты для "Зеленых": повысить налоги на авиабилеты, читать проповеди о защите климата, а потом использовать ВВС для собственного комфорта. Так не пойдет", - заявил генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер. К критике также присоединился депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Филипп Амтор: по его словам, в следующий раз министру следует "почитать парочку актов или книгу о международном праве и ожидать запланированного вылета".

https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

германия, в мире, анналена бербок