https://ria.ru/20240128/balashikha-1923997729.html

В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки

В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки - РИА Новости, 28.01.2024

В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки

Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:13

2024-01-28T17:13

2024-01-28T17:13

происшествия

балашиха

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, накануне около 22.20 жительница Балашихи сообщила полицейским, что мужчина прыгнул "с парашютом с балкона одной из многоэтажек… на улице Дмитриева". "По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, действиям которого будет дана правовая оценка, и принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали в МВД.

https://ria.ru/20210607/kirov-1735975243.html

балашиха

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, балашиха, россия