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В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки - РИА Новости, 28.01.2024
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17:13 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/balashikha-1923997729.html
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки - РИА Новости, 28.01.2024
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки
Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:13
2024-01-28T17:13
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, накануне около 22.20 жительница Балашихи сообщила полицейским, что мужчина прыгнул "с парашютом с балкона одной из многоэтажек… на улице Дмитриева". "По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, действиям которого будет дана правовая оценка, и принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали в МВД.
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происшествия, балашиха, россия
Происшествия, Балашиха, Россия
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки

Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в Балашихе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, накануне около 22.20 жительница Балашихи сообщила полицейским, что мужчина прыгнул "с парашютом с балкона одной из многоэтажек… на улице Дмитриева".
"По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, действиям которого будет дана правовая оценка, и принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали в МВД.
Парашютист - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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