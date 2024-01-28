https://ria.ru/20240128/balashikha-1923997729.html
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки - РИА Новости, 28.01.2024
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки
Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:13
2024-01-28T17:13
2024-01-28T17:13
происшествия
балашиха
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, накануне около 22.20 жительница Балашихи сообщила полицейским, что мужчина прыгнул "с парашютом с балкона одной из многоэтажек… на улице Дмитриева". "По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, действиям которого будет дана правовая оценка, и принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали в МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, россия
Происшествия, Балашиха, Россия
В Балашихе парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки
Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в Балашихе
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ищут парашютиста, спрыгнувшего с балкона многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, накануне около 22.20 жительница Балашихи сообщила полицейским, что мужчина прыгнул "с парашютом с балкона одной из многоэтажек… на улице Дмитриева".
"По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, действиям которого будет дана правовая оценка, и принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали в МВД.
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