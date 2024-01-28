Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде
Путин: правительство примет решение о финансировании исследований в Антарктиде
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская"
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская". Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Правительство РФ примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет", - сказал Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее рассказал, что российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в подлёдное озеро Восток и изучить его, для этого планируется "заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года". По его словам, проект, согласно оценкам, "будет длиться 18 лет".
В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток".
Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.