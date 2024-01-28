https://ria.ru/20240128/antarktida-1923984645.html

Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде

Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде - РИА Новости, 28.01.2024

Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде

Правительство РФ примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:42

2024-01-28T15:42

2024-01-28T15:42

наука

антарктида

россия

земля

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

наука

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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Правительство РФ примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Знаю, что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет", - сказал Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее рассказал, что российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в подлёдное озеро Восток и изучить его, для этого планируется "заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года". По его словам, проект, согласно оценкам, "будет длиться 18 лет". В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток". Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923977040.html

антарктида

россия

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антарктида, россия, земля, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наука