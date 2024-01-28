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Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде - РИА Новости, 28.01.2024
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Наука
 
15:42 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923984645.html
Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде
Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде - РИА Новости, 28.01.2024
Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде
Правительство РФ примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:42
2024-01-28T15:42
наука
антарктида
россия
земля
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
наука
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Правительство РФ примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Знаю, что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет", - сказал Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее рассказал, что российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в подлёдное озеро Восток и изучить его, для этого планируется "заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года". По его словам, проект, согласно оценкам, "будет длиться 18 лет". В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток". Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html
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антарктида, россия, земля, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), наука
Наука, Антарктида, Россия, Земля, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Наука
Путин рассказал о работе над финансированием исследований в Антарктиде

Путин: правительство примет решение о финансировании исследований в Антарктиде

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГорный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская"
Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция Новолазаревская - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Горный массив Вольтадт в Антарктиде, в районе которого находится российская научная станция "Новолазаревская". Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Правительство РФ примет решение о финансировании исследовательской работы в Антарктиде, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что 2025-2027 годы требуют миллиардных вложений в эту работу. Решение правительством пока не принято. Но принято будет", - сказал Путин во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
Контур озера Восток - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Глава Минприроды оценил открытие Россией озера подо льдом Антарктиды
Вчера, 15:26
Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее рассказал, что российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в подлёдное озеро Восток и изучить его, для этого планируется "заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года". По его словам, проект, согласно оценкам, "будет длиться 18 лет".
В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет, он должен "рассказать" об изменениях климата на Земле со времен мамонтов. Проект реализуется в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции "Восток".
Существование озера под четырехкилометровой толщей льда было доказано в 1994 году. В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Лукашенко предложил Путину "махнуть" в Антарктиду
Вчера, 14:53
 
НаукаАнтарктидаРоссияЗемляАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Наука
 
 
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