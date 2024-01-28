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В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию в поддержку заложников ХАМАС - РИА Новости, 28.01.2024
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00:00 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/aktsiya-1923914143.html
В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию в поддержку заложников ХАМАС
В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию в поддержку заложников ХАМАС - РИА Новости, 28.01.2024
В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию в поддержку заложников ХАМАС
Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС более 110 дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, акция... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T00:00
2024-01-28T00:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС более 110 дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, акция состоялась на фоне отмечаемого в субботу Международного дня памяти жертв Холокоста, передает корреспондент РИА Новости. Митинг прошел под лозунгом "больше никогда!", призванным указать на недопустимость повторения событий 7 октября 2023 года и повторения катастрофы с еврейским народом в годы Второй мировой войны. Организаторы акции заявили, что "больше никогда" должно стать императивом для мировых лидеров и израильского кабинета министров, так как "без возвращения заложников события, произошедшие 7 октября, станут нормой во всем мире". Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствовало множество людей с фотографиями заложников. Перед толпой демонстрантов выступили родственники евреев, переживших Холокост. Они призвали израильское правительство и мировых лидеров положить конец мучениям заложников в секторе Газа. Толпа громогласно скандировала лозунги, призывавшие к незамедлительным действиям по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, среди которых есть маленькие дети, женщины и пожилые люди. Активисты не расходились, несмотря на дождливую и неблагоприятную погоду. Известные израильские музыканты исполнили несколько композиций, чтобы поддержать дух родственников заложников. Во время митинга премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, заявив, что Израиль обязан достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, включая полную ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников, отметив, что усилия предпринимаются круглосуточно. В день атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС убили 1200 израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240127/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию в поддержку заложников ХАМАС

В Тель-Авиве тысячи людей вышли на акцию в поддержку заложников ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральная часть Тель-Авива
Центральная часть Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центральная часть Тель-Авива. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС более 110 дней назад, прошел в субботу вечером в Тель-Авиве, акция состоялась на фоне отмечаемого в субботу Международного дня памяти жертв Холокоста, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг прошел под лозунгом "больше никогда!", призванным указать на недопустимость повторения событий 7 октября 2023 года и повторения катастрофы с еврейским народом в годы Второй мировой войны.
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Организаторы акции заявили, что "больше никогда" должно стать императивом для мировых лидеров и израильского кабинета министров, так как "без возвращения заложников события, произошедшие 7 октября, станут нормой во всем мире".
Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствовало множество людей с фотографиями заложников.
Перед толпой демонстрантов выступили родственники евреев, переживших Холокост. Они призвали израильское правительство и мировых лидеров положить конец мучениям заложников в секторе Газа.
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Толпа громогласно скандировала лозунги, призывавшие к незамедлительным действиям по освобождению удерживаемых в палестинском анклаве заложников, среди которых есть маленькие дети, женщины и пожилые люди. Активисты не расходились, несмотря на дождливую и неблагоприятную погоду. Известные израильские музыканты исполнили несколько композиций, чтобы поддержать дух родственников заложников.
Во время митинга премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, заявив, что Израиль обязан достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, включая полную ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников, отметив, что усилия предпринимаются круглосуточно.
В день атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС убили 1200 израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.
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