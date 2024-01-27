https://ria.ru/20240127/zoopark-1923818465.html

Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка

Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка - РИА Новости, 27.01.2024

Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка

Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:46

2024-01-27T10:46

2024-01-27T12:37

хорошие новости

московский зоопарк

общество

москва

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения."Акция "В зоопарке ждут подарки — 2024" закончилась успешно. Подарки принесли более четырех тысяч человек. Они принесли так много, что получилось наполнить более 50 больших мешков. Причем многие даже не брали билет в зоопарк, а просто так оставляли игрушки для обитателей", — говорится в заявлении.Отмечается, что подарки начали распределять между адресатами. "Например, почтенная дама гиббона Лиза получила целую елочку с подарками. Удобно —если выронила одну, можно достать другую. А еще Лиза любит раскручивать елочку и наблюдать за мерцанием своих сокровищ", — добавили в зоопарке.Акция проходила с 19 по 21 января. За один подарок можно было получить один бесплатный билет.

https://ria.ru/20240122/zoopark-1922827569.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, общество, москва