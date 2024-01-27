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Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка - РИА Новости, 27.01.2024
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10:46 27.01.2024 (обновлено: 12:37 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/zoopark-1923818465.html
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка - РИА Новости, 27.01.2024
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:46
2024-01-27T12:37
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения.&quot;Акция &quot;В зоопарке ждут подарки — 2024&quot; закончилась успешно. Подарки принесли более четырех тысяч человек. Они принесли так много, что получилось наполнить более 50 больших мешков. Причем многие даже не брали билет в зоопарк, а просто так оставляли игрушки для обитателей&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что подарки начали распределять между адресатами. "Например, почтенная дама гиббона Лиза получила целую елочку с подарками. Удобно —если выронила одну, можно достать другую. А еще Лиза любит раскручивать елочку и наблюдать за мерцанием своих сокровищ", — добавили в зоопарке.Акция проходила с 19 по 21 января. За один подарок можно было получить один бесплатный билет.
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка

Более 4 тысяч человек принесли подарки обитателям Московского зоопарка

© Московский зоопаркАкция "В Зоопарке ждут подарки — 2024" в Московском зоопарке. Кадр видео
Акция В Зоопарке ждут подарки — 2024 в Московском зоопарке. Кадр видео
© Московский зоопарк
Акция "В Зоопарке ждут подарки — 2024" в Московском зоопарке. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения.
«

"Акция "В зоопарке ждут подарки — 2024" закончилась успешно. Подарки принесли более четырех тысяч человек. Они принесли так много, что получилось наполнить более 50 больших мешков. Причем многие даже не брали билет в зоопарк, а просто так оставляли игрушки для обитателей", — говорится в заявлении.

Отмечается, что подарки начали распределять между адресатами.
"Например, почтенная дама гиббона Лиза получила целую елочку с подарками. Удобно —если выронила одну, можно достать другую. А еще Лиза любит раскручивать елочку и наблюдать за мерцанием своих сокровищ", — добавили в зоопарке.
Акция проходила с 19 по 21 января. За один подарок можно было получить один бесплатный билет.
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