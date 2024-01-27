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Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка - РИА Новости, 27.01.2024
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
2024-01-27T12:37
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале учреждения."Акция "В зоопарке ждут подарки — 2024" закончилась успешно. Подарки принесли более четырех тысяч человек. Они принесли так много, что получилось наполнить более 50 больших мешков. Причем многие даже не брали билет в зоопарк, а просто так оставляли игрушки для обитателей", — говорится в заявлении.Отмечается, что подарки начали распределять между адресатами. "Например, почтенная дама гиббона Лиза получила целую елочку с подарками. Удобно —если выронила одну, можно достать другую. А еще Лиза любит раскручивать елочку и наблюдать за мерцанием своих сокровищ", — добавили в зоопарке.Акция проходила с 19 по 21 января. За один подарок можно было получить один бесплатный билет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка
Более 4 тысяч человек принесли подарки обитателям Московского зоопарка
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Более 50 мешков с подарками собрали для обитателей Московского зоопарка во время акции, сообщается в Telegram-канале
учреждения.
«
"Акция "В зоопарке ждут подарки — 2024" закончилась успешно. Подарки принесли более четырех тысяч человек. Они принесли так много, что получилось наполнить более 50 больших мешков. Причем многие даже не брали билет в зоопарк, а просто так оставляли игрушки для обитателей", — говорится в заявлении.
Отмечается, что подарки начали распределять между адресатами.
"Например, почтенная дама гиббона Лиза получила целую елочку с подарками. Удобно —если выронила одну, можно достать другую. А еще Лиза любит раскручивать елочку и наблюдать за мерцанием своих сокровищ", — добавили в зоопарке.
Акция проходила с 19 по 21 января. За один подарок можно было получить один бесплатный билет.
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