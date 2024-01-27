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В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/zelenskiy-1923815757.html
В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине
В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине - РИА Новости, 27.01.2024
В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине
"Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой",... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:28
2024-01-27T10:28
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не видит шансов на мир с Россией при президентстве Владимира Путина. "Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой", — написал один из комментаторов."Конечно, Зеленский не хочет мира. Потому что тогда возникают вопросы о том, о чем он договорился с Байденом и почему он не предотвратил войну, несмотря на четкое предупреждение Путина. Конец войны станет концом и для Зеленского", — отметил другой. "С Россией уже была достигнута договоренность. Но затем пришли Джонсон, Байден и наложили вето", — поддержал третий."Важно не то, чего хочет Зеленский, а то, что говорят США", — поделился мнением еще один из пользователей. "Продолжать войну совершенно бессмысленно, нужно сесть за стол переговоров", — заключили читатели. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240127/gaz-1923806822.html
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россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, В мире

В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не видит шансов на мир с Россией при президентстве Владимира Путина.

"Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой", — написал один из комментаторов.
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"Конечно, Зеленский не хочет мира. Потому что тогда возникают вопросы о том, о чем он договорился с Байденом и почему он не предотвратил войну, несмотря на четкое предупреждение Путина. Конец войны станет концом и для Зеленского", — отметил другой.

"С Россией уже была достигнута договоренность. Но затем пришли Джонсон, Байден и наложили вето", — поддержал третий.

"Важно не то, чего хочет Зеленский, а то, что говорят США", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Продолжать войну совершенно бессмысленно, нужно сесть за стол переговоров", — заключили читатели.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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