https://ria.ru/20240127/zelenskiy-1923815757.html

В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине

В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине - РИА Новости, 27.01.2024

В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине

"Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой",... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:28

2024-01-27T10:28

2024-01-27T10:28

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не видит шансов на мир с Россией при президентстве Владимира Путина. "Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой", — написал один из комментаторов."Конечно, Зеленский не хочет мира. Потому что тогда возникают вопросы о том, о чем он договорился с Байденом и почему он не предотвратил войну, несмотря на четкое предупреждение Путина. Конец войны станет концом и для Зеленского", — отметил другой. "С Россией уже была достигнута договоренность. Но затем пришли Джонсон, Байден и наложили вето", — поддержал третий."Важно не то, чего хочет Зеленский, а то, что говорят США", — поделился мнением еще один из пользователей. "Продолжать войну совершенно бессмысленно, нужно сесть за стол переговоров", — заключили читатели. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240127/gaz-1923806822.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, в мире