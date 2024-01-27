В Германии Зеленского поставили на место после жесткого заявления о Путине
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не видит шансов на мир с Россией при президентстве Владимира Путина.
"Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой", — написал один из комментаторов.
"Нет смысла философствовать о мире с Россией, когда сама Украина приняла закон, который запрещает украинскому правительству вести мирные переговоры с Москвой", — написал один из комментаторов.
"Конечно, Зеленский не хочет мира. Потому что тогда возникают вопросы о том, о чем он договорился с Байденом и почему он не предотвратил войну, несмотря на четкое предупреждение Путина. Конец войны станет концом и для Зеленского", — отметил другой.
"С Россией уже была достигнута договоренность. Но затем пришли Джонсон, Байден и наложили вето", — поддержал третий.
"Важно не то, чего хочет Зеленский, а то, что говорят США", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Продолжать войну совершенно бессмысленно, нужно сесть за стол переговоров", — заключили читатели.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
"С Россией уже была достигнута договоренность. Но затем пришли Джонсон, Байден и наложили вето", — поддержал третий.
"Важно не то, чего хочет Зеленский, а то, что говорят США", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Продолжать войну совершенно бессмысленно, нужно сесть за стол переговоров", — заключили читатели.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.