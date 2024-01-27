Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*
Захарова не удивилась отказу некоторых стран связываться с людьми вроде Галкина
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Официального представителя МИД Марию Захарову не удивил штраф для "Би-2" в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину* в Индонезию, о чем она заявила в комментарии изданию "Подъем".
"Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала она.
"Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала она.
Захарова напомнила, что киевскому режиму на совершение преступлений дают деньги не только в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры.
Ранее стало известно, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов. В свою очередь, генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации.
А российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию. Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Ранее стало известно, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов. В свою очередь, генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации.
А российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию. Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.