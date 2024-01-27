https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html

Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*

Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным* - РИА Новости, 27.01.2024

Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*

Официального представителя МИД Марию Захарову не удивил штраф для "Би-2" в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину* в Индонезию, о чем она заявила в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:56

2024-01-27T14:56

2024-01-27T16:14

шоубиз

мария захарова

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максим галкин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Официального представителя МИД Марию Захарову не удивил штраф для "Би-2" в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину* в Индонезию, о чем она заявила в комментарии изданию "Подъем". "Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала она.Захарова напомнила, что киевскому режиму на совершение преступлений дают деньги не только в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Ранее стало известно, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов. В свою очередь, генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации. А российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию. Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240127/galkin-1923827038.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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индонезия

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мария захарова, би-2, максим галкин, таиланд, индонезия, россия