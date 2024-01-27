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Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным* - РИА Новости, 27.01.2024
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Шоубиз
 
14:56 27.01.2024 (обновлено: 16:14 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным* - РИА Новости, 27.01.2024
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*
Официального представителя МИД Марию Захарову не удивил штраф для "Би-2" в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину* в Индонезию, о чем она заявила в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:56
2024-01-27T16:14
шоубиз
мария захарова
би-2
максим галкин
таиланд
индонезия
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Официального представителя МИД Марию Захарову не удивил штраф для "Би-2" в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину* в Индонезию, о чем она заявила в комментарии изданию "Подъем". "Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала она.Захарова напомнила, что киевскому режиму на совершение преступлений дают деньги не только в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Ранее стало известно, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов. В свою очередь, генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации. А российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию. Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240127/galkin-1923827038.html
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мария захарова, би-2, максим галкин, таиланд, индонезия, россия
Шоубиз, Мария Захарова, Би-2, Максим Галкин, Таиланд, Индонезия, Россия
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*

Захарова не удивилась отказу некоторых стран связываться с людьми вроде Галкина

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Официального представителя МИД Марию Захарову не удивил штраф для "Би-2" в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину* в Индонезию, о чем она заявила в комментарии изданию "Подъем".

"Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир", — сказала она.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Галкин* прокомментировал запрет на въезд в Индонезию
Вчера, 11:44
Захарова напомнила, что киевскому режиму на совершение преступлений дают деньги не только в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры.

Ранее стало известно, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов. В свою очередь, генконсул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации.

А российского юмориста и ведущего Максима Галкина* не пустили в Индонезию. Ранее стало известно, что 24 января концерт Максима Галкина* отменили в Таиланде. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
Вчера, 08:00
 
ШоубизМария ЗахароваБи-2Максим ГалкинТаиландИндонезияРоссия
 
 
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