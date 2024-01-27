https://ria.ru/20240127/zaes-1923877435.html

Глава "Росатома" рассказал, как обеспечивают безопасность Запорожской АЭС

Глава "Росатома" рассказал, как обеспечивают безопасность Запорожской АЭС - РИА Новости, 27.01.2024

Глава "Росатома" рассказал, как обеспечивают безопасность Запорожской АЭС

Запорожская АЭС полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:30

2024-01-27T17:30

2024-01-27T17:30

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Запорожская АЭС полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Ситуация на станции - под абсолютным контролем", - подчеркнул Лихачев. "Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет. "Более того, концерном "Росэнергоатом" приобретена целая флотилия мобильных дизель-генераторных установок. В случае потери энергоснабжения, в случае каких-то неприятностей, связанных с внешней электрической сетью, мы полностью обеспечены на десятки суток соответствующей дизель-генераторной поддержкой, есть запасы топлива", - добавил он. По словам Лихачева, опытный персонал "очень четко работает". На сегодня около 4,5 тысячи работников заключили контракты с эксплуатирующей организацией, отметил он. "Ну и несколько сотен наших специалистов, лучших специалистов со всей страны, находятся в режиме командировки, в вахтовом режиме непосредственно на территории станции и города Энергодара", - отметил глава "Росатома".

https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html

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Ольга Фомченкова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, новости - ядерные технологии