https://ria.ru/20240127/zaes-1923874660.html

"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС

"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 27.01.2024

"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС

"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:16

2024-01-27T17:16

2024-01-27T17:16

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

алексей лихачев

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новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". Эти консультации Лихачев анонсировал в конце 2023 года. "Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ, лично с (генеральным директором агентства Рафалем) Гросси. Эти консультации всегда проходят в межведомственном формате с привлечением Ростехнадзора, с привлечением министерства обороны, Росгвардии, - тех, кто действительно защищает, охраняет станцию от возможных рисков", - сказал Лихачев. По его словам, угрозу ЗАЭС могут нести "только действия, произведенные ВСУ". "До ста дронов в неделю, примерно, обезвреживается в районе Запорожской станции. На протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару, а атомград, место жительство работников станции, - это часть ее инфраструктуры. Таким образом, все-таки били и по Запорожской АЭС", - констатировал глава "Росатома". "Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес работников, которые заключили на сегодня с нами контракты. И, конечно, мы это тоже определяем как потенциальную угрозу атомной станции, которая, в принципе, в пределе, может привести в том числе и к авариям", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html

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Ольга Фомченкова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, запорожская область, энергодар, новости - ядерные технологии