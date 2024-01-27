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"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 27.01.2024
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17:16 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/zaes-1923874660.html
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 27.01.2024
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:16
2024-01-27T17:16
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
алексей лихачев
запорожская область
энергодар
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". Эти консультации Лихачев анонсировал в конце 2023 года. "Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ, лично с (генеральным директором агентства Рафалем) Гросси. Эти консультации всегда проходят в межведомственном формате с привлечением Ростехнадзора, с привлечением министерства обороны, Росгвардии, - тех, кто действительно защищает, охраняет станцию от возможных рисков", - сказал Лихачев. По его словам, угрозу ЗАЭС могут нести "только действия, произведенные ВСУ". "До ста дронов в неделю, примерно, обезвреживается в районе Запорожской станции. На протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару, а атомград, место жительство работников станции, - это часть ее инфраструктуры. Таким образом, все-таки били и по Запорожской АЭС", - констатировал глава "Росатома". "Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес работников, которые заключили на сегодня с нами контракты. И, конечно, мы это тоже определяем как потенциальную угрозу атомной станции, которая, в принципе, в пределе, может привести в том числе и к авариям", - добавил Лихачев.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, алексей лихачев, запорожская область, энергодар, новости - ядерные технологии
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Алексей Лихачев, Запорожская область, Энергодар, Новости - Ядерные технологии
"Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС

Лихачев: "Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Росатом" готовится к полноформатным консультациям с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Эти консультации Лихачев анонсировал в конце 2023 года.
«
"Мы готовимся к полноформатным консультациям с МАГАТЭ, лично с (генеральным директором агентства Рафалем) Гросси. Эти консультации всегда проходят в межведомственном формате с привлечением Ростехнадзора, с привлечением министерства обороны, Росгвардии, - тех, кто действительно защищает, охраняет станцию от возможных рисков", - сказал Лихачев.
По его словам, угрозу ЗАЭС могут нести "только действия, произведенные ВСУ".
"До ста дронов в неделю, примерно, обезвреживается в районе Запорожской станции. На протяжении последних нескольких месяцев были удары по Энергодару, а атомград, место жительство работников станции, - это часть ее инфраструктуры. Таким образом, все-таки били и по Запорожской АЭС", - констатировал глава "Росатома".
"Продолжаются угрозы, прямой шантаж в адрес работников, которые заключили на сегодня с нами контракты. И, конечно, мы это тоже определяем как потенциальную угрозу атомной станции, которая, в принципе, в пределе, может привести в том числе и к авариям", - добавил Лихачев.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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26 января, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСАлексей ЛихачевЗапорожская областьЭнергодарНовости - Ядерные технологии
 
 
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