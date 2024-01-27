https://ria.ru/20240127/zabastovka-1923881059.html

В ФРГ забастовку машинистов завершат досрочно, пишут СМИ

В ФРГ забастовку машинистов завершат досрочно, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2024

В ФРГ забастовку машинистов завершат досрочно, пишут СМИ

Профсоюз машинистов (GDL) и немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn достигли первых договоренностей, поэтому забастовки завершатся раньше... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:58

2024-01-27T17:58

2024-01-27T18:00

в мире

германия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профсоюз машинистов (GDL) и немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn достигли первых договоренностей, поэтому забастовки завершатся раньше запланированного срока, при этом достижение окончательного соглашения ожидается к началу марта, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники. "GDL прекратит забастовку грузовых перевозок в воскресенье вечером в 18.00 (20.00 - мск), а пассажирских перевозок - в понедельник в 2.00 (4.00 - мск) <...> в ближайшее время дальнейших забастовок не будет. Deutsche Bahn и GDL достигли соглашения до 3 марта", - пишет издание со ссылкой на источники в осведомленных кругах. При этом издание не раскрывает деталей соглашения. Подчеркивается, что изначально окончание забастовки было запланировано на вечер понедельника, в общей сложности она должна была продлиться шесть дней. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что, согласно источникам, главная цель - достигнуть окончательного соглашения к началу марта. С 5 февраля переговоры будут проходить за закрытыми дверями. Отмечается, что из-за бастующих машинистов за последние несколько дней Deutsche Bahn удалось выполнить только около 20% от обычного числа перевозок. Суббота - четвертый день самой длинной в истории Германии шестидневной забастовки сотрудников железнодорожного транспорта. Переговоры между профсоюзом GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца.

https://ria.ru/20240127/fermery-1923858410.html

https://ria.ru/20240119/protest-1922414190.html

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