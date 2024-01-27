Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 27.01.2024 (обновлено: 12:58 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/vystavka-1923830310.html
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне
В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в российском посольстве в Вашингтоне открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе". РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:08
2024-01-27T12:58
вашингтон (штат)
анатолий антонов
блокада ленинграда (1941-1944)
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
европа
в мире
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923827821_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_84abcd9295fc07cd5c400431028b34ce.jpg
МОСКВА, 27 января — РИА Новости. В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в российском посольстве в Вашингтоне открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".Проект посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах. События этих лет отражены через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу."Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен", — сказал на открытии выставки в посольстве РФ в Вашингтоне посол России в США Анатолий Антонов.По словам Антонова, люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты. "Считаю, что мы должны вместе с вами сказать большое спасибо этим людям, отдать низкий поклон блокадникам, с каждым годом их становится все меньше и меньше", — добавил он.В посольстве выразили благодарность медиагруппе "Россия сегодня" за организацию фотовыставки, посвященной историческим событиям Великой Отечественной войны.Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе, инструментами новых медиа. В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня"."В 2024 году Россия отметит несколько важных героических дат, включая 80-летие снятия блокады Ленинграда. Сегодня мы сталкиваемся в новом варианте с попытками обвинить Россию в оккупации европейских стран. Те государства, от которых мы это слышим, вычеркивают целый период своей истории. Нужно деликатно, с опорой на документы стараться донести правду до совсем молодых людей по всему миру, не позволяя искажать историю. В том числе поэтому сегодня в Вашингтоне открывается выставка проекта команды медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе". Проект просветительский, гибридный. Он основан на сочетании востребованных аудиториями медиаформатах: фото, аудио и видео, которые реализуются с инструментами новых медиа. В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого как раз и является "Россия сегодня", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.В рамках проекта будет проведено 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Мурманска, Калининграда, Луганска, Херсона, Симферополя, а также Республики Беларусь – в Минске и Бресте. Кроме того, в рамках проекта будет создано 24 эпизода уникального подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий, которые будут размещены на тематическом разделе сайта РИА Новости.Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с подкастом, в рамках которого фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Ежемесячно будет публиковаться не менее 1 эпизода."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923827821_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_027b998f1de73829a44f74537be424f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), анатолий антонов, блокада ленинграда (1941-1944), роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, европа, в мире, социальный навигатор, освобождение. путь к победе
Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Блокада Ленинграда (1941-1944), Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, Европа, В мире, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к победе

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне

© Фото : Российское посольство в ВашингтонеПосол России в США Анатолий Антонов на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов на открытии фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Российское посольство в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов на открытии фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 января — РИА Новости. В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в российском посольстве в Вашингтоне открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".
Проект посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах. События этих лет отражены через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
"Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен", — сказал на открытии выставки в посольстве РФ в Вашингтоне посол России в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты. "Считаю, что мы должны вместе с вами сказать большое спасибо этим людям, отдать низкий поклон блокадникам, с каждым годом их становится все меньше и меньше", — добавил он.
В посольстве выразили благодарность медиагруппе "Россия сегодня" за организацию фотовыставки, посвященной историческим событиям Великой Отечественной войны.
© Фото : Российское посольство в ВашингтонеОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Вашингтоне, США
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Российское посольство в Вашингтоне
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Вашингтоне, США
Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе, инструментами новых медиа. В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня".
"В 2024 году Россия отметит несколько важных героических дат, включая 80-летие снятия блокады Ленинграда. Сегодня мы сталкиваемся в новом варианте с попытками обвинить Россию в оккупации европейских стран. Те государства, от которых мы это слышим, вычеркивают целый период своей истории. Нужно деликатно, с опорой на документы стараться донести правду до совсем молодых людей по всему миру, не позволяя искажать историю. В том числе поэтому сегодня в Вашингтоне открывается выставка проекта команды медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе". Проект просветительский, гибридный. Он основан на сочетании востребованных аудиториями медиаформатах: фото, аудио и видео, которые реализуются с инструментами новых медиа. В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого как раз и является "Россия сегодня", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.
© Фото : Российское посольство в ВашингтонеОткрытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Вашингтоне, США
Открытие фотовыставки Освобождение. Путь к Победе в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Российское посольство в Вашингтоне
Открытие фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" в Вашингтоне, США
В рамках проекта будет проведено 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Мурманска, Калининграда, Луганска, Херсона, Симферополя, а также Республики Беларусь – в Минске и Бресте. Кроме того, в рамках проекта будет создано 24 эпизода уникального подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий, которые будут размещены на тематическом разделе сайта РИА Новости.
Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с подкастом, в рамках которого фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Ежемесячно будет публиковаться не менее 1 эпизода.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Вчера, 02:18
 
Вашингтон (штат)Анатолий АнтоновБлокада Ленинграда (1941-1944)Роман КармановПрезидентский фонд культурных инициативЕвропаВ миреСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к победе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала