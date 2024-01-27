https://ria.ru/20240127/vystavka-1923830310.html

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне - РИА Новости, 27.01.2024

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Вашингтоне

В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в российском посольстве в Вашингтоне открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе". РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:08

2024-01-27T12:08

2024-01-27T12:58

вашингтон (штат)

анатолий антонов

блокада ленинграда (1941-1944)

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

европа

в мире

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923827821_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_84abcd9295fc07cd5c400431028b34ce.jpg

МОСКВА, 27 января — РИА Новости. В преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда в российском посольстве в Вашингтоне открылась фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе".Проект посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах. События этих лет отражены через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу."Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен", — сказал на открытии выставки в посольстве РФ в Вашингтоне посол России в США Анатолий Антонов.По словам Антонова, люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты. "Считаю, что мы должны вместе с вами сказать большое спасибо этим людям, отдать низкий поклон блокадникам, с каждым годом их становится все меньше и меньше", — добавил он.В посольстве выразили благодарность медиагруппе "Россия сегодня" за организацию фотовыставки, посвященной историческим событиям Великой Отечественной войны.Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе, инструментами новых медиа. В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является "Россия сегодня"."В 2024 году Россия отметит несколько важных героических дат, включая 80-летие снятия блокады Ленинграда. Сегодня мы сталкиваемся в новом варианте с попытками обвинить Россию в оккупации европейских стран. Те государства, от которых мы это слышим, вычеркивают целый период своей истории. Нужно деликатно, с опорой на документы стараться донести правду до совсем молодых людей по всему миру, не позволяя искажать историю. В том числе поэтому сегодня в Вашингтоне открывается выставка проекта команды медиагруппы "Россия сегодня" "Освобождение. Путь к Победе". Проект просветительский, гибридный. Он основан на сочетании востребованных аудиториями медиаформатах: фото, аудио и видео, которые реализуются с инструментами новых медиа. В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого как раз и является "Россия сегодня", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.В рамках проекта будет проведено 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Мурманска, Калининграда, Луганска, Херсона, Симферополя, а также Республики Беларусь – в Минске и Бресте. Кроме того, в рамках проекта будет создано 24 эпизода уникального подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий, которые будут размещены на тематическом разделе сайта РИА Новости.Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с подкастом, в рамках которого фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Ежемесячно будет публиковаться не менее 1 эпизода."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html

вашингтон (штат)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), анатолий антонов, блокада ленинграда (1941-1944), роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, европа, в мире, социальный навигатор, освобождение. путь к победе