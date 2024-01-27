https://ria.ru/20240127/vsu-1923861839.html

ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина

ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина - РИА Новости, 27.01.2024

ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина

Украинские войска с помощью дронов атаковали автомобили волонтеров в центре Новой Каховки, пострадала пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:57

2024-01-27T15:57

2024-01-27T16:50

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923866289_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8513395f634fee419b8dce3adb49bc33.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские войска с помощью дронов атаковали автомобили волонтеров в центре Новой Каховки, пострадала пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. "Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти", — написал он.Чиновник опубликовал видео атаки и фото с ее последствиями.В начале января ВСУ также обстреляли город. После прилета снаряда оказался разбит жилой дом. Жертв и пострадавших не было.Ранее в субботу сообщалось, что армия противника за день нанесла 49 артиллерийских ударов по десяти селам левого берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины