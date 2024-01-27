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ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина - РИА Новости, 27.01.2024
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина
Украинские войска с помощью дронов атаковали автомобили волонтеров в центре Новой Каховки, пострадала пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:57
2024-01-27T15:57
2024-01-27T16:50
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские войска с помощью дронов атаковали автомобили волонтеров в центре Новой Каховки, пострадала пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале. "Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти", — написал он.Чиновник опубликовал видео атаки и фото с ее последствиями.В начале января ВСУ также обстреляли город. После прилета снаряда оказался разбит жилой дом. Жертв и пострадавших не было.Ранее в субботу сообщалось, что армия противника за день нанесла 49 артиллерийских ударов по десяти селам левого берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
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происшествия, новая каховка, херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина
Алексеенко: ВСУ ударили по машинам волонтеров в Новой Каховке, ранена женщина
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Украинские войска с помощью дронов атаковали автомобили волонтеров в центре Новой Каховки, пострадала пенсионерка, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале
.
"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти", — написал он.
Чиновник опубликовал видео атаки и фото с ее последствиями.
В начале января ВСУ
также обстреляли город. После прилета снаряда оказался разбит жилой дом. Жертв и пострадавших не было.
Ранее в субботу сообщалось, что армия противника за день нанесла 49 артиллерийских ударов по десяти селам левого берега Днепра Херсонской области. Под огонь попали Днепряны, Саги, Старая Збурьевка, Алешки, Корсунка, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
Украина уже сдалась, но пока не признала это