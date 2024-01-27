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В победу Киева не верят даже его генералы, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923878002.html
В победу Киева не верят даже его генералы, заявила Вагенкнехт
В победу Киева не верят даже его генералы, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 27.01.2024
В победу Киева не верят даже его генералы, заявила Вагенкнехт
Поставки правительством ФРГ оружия на Украину бесчеловечны, Запад не хочет заканчивать конфликт, в победу Киева в котором не верят даже украинские генералы,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:35
2024-01-27T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сара вагенкнехт
анналена бербок
сергей лавров
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Поставки правительством ФРГ оружия на Украину бесчеловечны, Запад не хочет заканчивать конфликт, в победу Киева в котором не верят даже украинские генералы, заявила политик Сара Вагенкнехт, выступая на первом съезде основанной ей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). "Украинцы должны продолжать страдать и умирать "за нашу свободу", а мы будем снабжать их оружием до победы, в которую уже даже не верят украинские генералы", - сказала Вагенкнехт, комментируя заявления правительства Германии о том, что украинская армия якобы защищает свободу и ценности Европы. По словам политика, война для немецкой верхушки - прежде всего бизнес, речь идет о сферах влияния, оборонных заказах и продаже оружия. "В данном случае мы представляем собой якобы "добрую" сторону, а когда наш министр иностранных дел (Анналена Бербок - ред.) путешествует по миру с грозящим пальцем, мимоходом случайно объявляя войну России, она это делает во имя "основанной на ценностях феминистской внешней политики", - добавила Вагенкнехт. По мнению политика, конфликт на Украине должен быть закончен путем переговоров, "и это было бы возможно, если бы мы этого действительно хотели". Речь Вагенкнехт в прямом эфире транслировалась на сайте ССВ. В субботу, спустя всего несколько недель после учредительного собрания партии ССВ, в Берлине проводится ее первый съезд. Свыше 400 новых членов партии избирают исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа для июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября. В январе 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога с Москвой. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921676099.html
https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923809681.html
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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, анналена бербок, сергей лавров, нато, европарламент, парламентская ассамблея совета европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Анналена Бербок, Сергей Лавров, НАТО, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы
В победу Киева не верят даже его генералы, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт: поставки оружия Киеву бесчеловечны, в победу ВСУ никто не верит

© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Поставки правительством ФРГ оружия на Украину бесчеловечны, Запад не хочет заканчивать конфликт, в победу Киева в котором не верят даже украинские генералы, заявила политик Сара Вагенкнехт, выступая на первом съезде основанной ей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
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"Украинцы должны продолжать страдать и умирать "за нашу свободу", а мы будем снабжать их оружием до победы, в которую уже даже не верят украинские генералы", - сказала Вагенкнехт, комментируя заявления правительства Германии о том, что украинская армия якобы защищает свободу и ценности Европы.
Американская военнослужащая с винтовкой М4 на военно-воздушной базе Холломан, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Партия Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине
16 января, 16:42
По словам политика, война для немецкой верхушки - прежде всего бизнес, речь идет о сферах влияния, оборонных заказах и продаже оружия.
"В данном случае мы представляем собой якобы "добрую" сторону, а когда наш министр иностранных дел (Анналена Бербок - ред.) путешествует по миру с грозящим пальцем, мимоходом случайно объявляя войну России, она это делает во имя "основанной на ценностях феминистской внешней политики", - добавила Вагенкнехт.
По мнению политика, конфликт на Украине должен быть закончен путем переговоров, "и это было бы возможно, если бы мы этого действительно хотели". Речь Вагенкнехт в прямом эфире транслировалась на сайте ССВ.
В субботу, спустя всего несколько недель после учредительного собрания партии ССВ, в Берлине проводится ее первый съезд. Свыше 400 новых членов партии избирают исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа для июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября.
В январе 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога с Москвой. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Новая альтернатива для Германии: за что борется партия Сары Вагенкнехт
Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияСара ВагенкнехтАнналена БербокСергей ЛавровНАТОЕвропарламентПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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