https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923809681.html

Новая альтернатива для Германии: за что борется партия Сары Вагенкнехт

Новая альтернатива для Германии: за что борется партия Сары Вагенкнехт - РИА Новости, 27.01.2024

Новая альтернатива для Германии: за что борется партия Сары Вагенкнехт

Новая германская партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в субботу проведет свой первый съезд в преддверии выборов в Европарламент и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:09

2024-01-27T09:09

2024-01-27T15:32

в мире

саксония

тюрингия

германия

сара вагенкнехт

олаф шольц

европарламент

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904786761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48f0f2dd309c44d2ca62338668bb6f3f.jpg

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Новая германская партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в субботу проведет свой первый съезд в преддверии выборов в Европарламент и немецкие ландтаги Тюрингии и Саксонии. О первых успехах и дальнейших планах выступающего за отмену санкций и переговоры по Украине политического движения в материале РИА Новости. Сегодня, спустя всего несколько недель после учредительного собрания, в Берлине соберется первый съезд партии ССВ. 400 новых членов партии изберут исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа для июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября. От ССВ в ЕС будут баллотироваться бывший бургомистр Дюссельдорфа от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Гайзель и бывший член партии "Левых" Фабио Де Мази, уже заседавший в Европарламенте с 2014 по 2017 год. В федеральных землях партия находится в процессе образования различных структур – фракций и штабов, ведется агитация. Чтобы принять участие в выборах в правительство и парламенты (ландтаги) Саксонии и Тюрингии, ССВ необходимо до 4 июня уведомить избирательную комиссию об участии и до 28 июня предоставить списки. Не исключено, что партия примет также участие в муниципальных выборах в Саксонии, которые состоятся раньше парламентских. Согласно опросу института исследования INSA и другого исследования, выполненного по заказу телерадиопрограммы MDR, партия могла бы рассчитывать на третье место сразу в двух землях и, в случае создания коалиции с СДПГ (28%) в Саксонии и Христианско-демократическим союзом (ХДС, 20%) в Тюрингии, войти в правительства обоих земель. Явный лидер обоих опросов – правая партия Альтернатива для Германии (АдГ, 38% и 31%) - в случае недобора голосов до абсолютного большинства таким образом получит лишь депутатские кресла, так как ни одна из существующих в Германии партий не рассматривает сотрудничества с ней в рамках коалиции. На данный момент АдГ вынуждена мириться с многотысячными протестами и бороться с репутационными потерями из-за публикации издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков, где якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. Ранее Вагенкнехт не единожды сообщала, что её партия могла бы стать альтернативой для избирателя АдГ, "по отчаянию" отдавших свой голос и не разделяющих её правых воззрений. Правление партии ССВ сообщало ранее, что разработает программу и представит её общественности незадолго до следующих федеральных выборов в 2025 году. Однако не исключено, что ССВ определится уже к выборам в ландтаги. В начале января Вагенкнехт провела пресс-конференцию, в ходе которой связала мотивацию для создания партии с текущей политической ситуацией и канцлером Олафом Шольцем лично, который кажется "безмолвным, даже когда произносит длинные речи". Ранее политик выражала такие идеи, как ограничение миграции, прекращение поставок оружия на Украину и санкций против России, инициация переговорного процесса, продолжение использования дешевого газа и нефти из РФ и отказ от планов отменить двигатели внутреннего сгорания и от "мнимой климатической политики". Вагенкнехт выступает за повышение минимальной заработной платы, увеличение пособий по безработице и пенсионного страхования. По ее мнению, государству следует вкладывать больше денег в образование и инфраструктуру, повысить налоги на сверхприбыль. В октябре Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в будущем с несколькими соратниками своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14% немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921676099.html

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

саксония

тюрингия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саксония, тюрингия, германия, сара вагенкнехт, олаф шольц, европарламент, хдс/хсс, евросоюз