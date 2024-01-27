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"Закончите скорее". Просьба украинца шокировала американского офицера
"Закончите скорее". Просьба украинца шокировала американского офицера - РИА Новости, 27.01.2024
"Закончите скорее". Просьба украинца шокировала американского офицера
На Украине просят поскорее закончить конфликт с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:35
2024-01-27T00:35
2024-01-27T00:36
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Украине просят поскорее закончить конфликт с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сегодня я разговаривал с одним человеком оттуда (с Украины. — Прим. ред.), и он сказал, что, если бы у Вашингтона была хоть капля человечности или сдержанности, они (американцы. — Прим. ред.) покончили бы с этой трагедией как можно скорее", — рассказал офицер.По словам Макгрегора, Украина уже полностью истощена и держится исключительно за счет финансовых вливаний Запада. При этом значительная часть американской денежной помощи в итоге оседает на банковских счетах киевских чиновников."Чем дольше это (конфликт с Россией. — Прим. ред.) будет продолжаться, тем больше украинцев покинет Украину, что станет катастрофой для страны и для украинской нации", — резюмировал экс-советник главы Пентагона.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, другие западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от вливаний в Украину.
https://ria.ru/20240122/vsu-1922812898.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Министерство обороны США
"Закончите скорее". Просьба украинца шокировала американского офицера
Полковник Макгрегор: украинцы хотят, чтобы Вашингтон закончил конфликт с Россией