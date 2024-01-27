https://ria.ru/20240127/ukraina-1923852495.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 27.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Повторные взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в субботу украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:48

2024-01-27T14:48

2024-01-27T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в субботу украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале телеканала. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины