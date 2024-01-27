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В США заявили о "переломном моменте" на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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02:55 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html
В США заявили о "переломном моменте" на Украине
В США заявили о "переломном моменте" на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
В США заявили о "переломном моменте" на Украине
У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает, написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:55
2024-01-27T02:55
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает, написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс."Украина близка к переломному моменту", — говорится в статье.Как отметил журналист, Украина испытывает нехватку западного оружия. В материале также приводится мнение помощников президента США Джо Байдена, которые заявили, что Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву."Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги", — заявил Эчолс.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
В США заявили о "переломном моменте" на Украине

RS: Украина близка к переломному моменту из-за иссякающей помощи Запада

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает, написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс.
«
"Украина близка к переломному моменту", — говорится в статье.
Как отметил журналист, Украина испытывает нехватку западного оружия. В материале также приводится мнение помощников президента США Джо Байдена, которые заявили, что Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву.
"Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги", — заявил Эчолс.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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