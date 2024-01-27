https://ria.ru/20240127/ukraina-1923794358.html
В США заявили о "переломном моменте" на Украине
В США заявили о "переломном моменте" на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
В США заявили о "переломном моменте" на Украине
У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает, написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:55
2024-01-27T02:55
2024-01-27T02:55
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает, написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс."Украина близка к переломному моменту", — говорится в статье.Как отметил журналист, Украина испытывает нехватку западного оружия. В материале также приводится мнение помощников президента США Джо Байдена, которые заявили, что Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву."Неспособность предоставить новую экономическую помощь нанесет серьезный ущерб правительству Украины, которое в настоящее время полагается на американские и европейские деньги", — заявил Эчолс.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240127/katastrofa-1923790247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
В США заявили о "переломном моменте" на Украине
RS: Украина близка к переломному моменту из-за иссякающей помощи Запада