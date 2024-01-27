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Без помощи США у Киева вскоре закончатся снаряды, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
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02:14 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923793174.html
Без помощи США у Киева вскоре закончатся снаряды, пишут СМИ
Без помощи США у Киева вскоре закончатся снаряды, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
Без помощи США у Киева вскоре закончатся снаряды, пишут СМИ
Артиллерийские снаряды закончатся у Киева к концу февраля, если республиканцы в конгрессе США не перестанут блокировать помощь Украине, пишет колумнист газеты... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:14
2024-01-27T02:14
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Артиллерийские снаряды закончатся у Киева к концу февраля, если республиканцы в конгрессе США не перестанут блокировать помощь Украине, пишет колумнист газеты Times Макс Хастингс. "Если республиканцы в конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды", - пишет Хастингс. Как отмечает колумнист, власти Украины находятся в замешательстве относительно того, что делать дальше. Он подчеркивает, что у украинских властей нет "надежной стратегии" до тех пор, пока не поступят новые поставки вооружения. "В частном порядке большинство западноевропейских правительств - но точно не скандинавские страны - отчаянно желают прекращения войны практически на любых условиях. Они устали от ее стоимости... и им не терпится сосредоточиться на собственных внутренних проблемах. Конфронтация с (президентом России Владимиром) Путиным кажется им удручающей и бесполезной", - отмечает Хастингс. Выделение из бюджета США 61 миллиарда долларов Киеву, а также помощь Израилю и Тайваню обсуждаются единым пакетом с миграционной реформой, на проведении которой настаивает республиканская оппозиция, не выказывая пока готовности к компромиссу с демократами. В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на помощь Украине в нынешнем виде "обречен на провал". Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, сша, россия, сергей лавров, майк джонсон, нато, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Майк Джонсон, НАТО, В мире
Без помощи США у Киева вскоре закончатся снаряды, пишут СМИ

Times: если США не продолжат помощь Украине, у Киева закончатся снаряды к марту

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Артиллерийские снаряды закончатся у Киева к концу февраля, если республиканцы в конгрессе США не перестанут блокировать помощь Украине, пишет колумнист газеты Times Макс Хастингс.
«
"Если республиканцы в конгрессе США не отступят от своего блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды", - пишет Хастингс.
Как отмечает колумнист, власти Украины находятся в замешательстве относительно того, что делать дальше. Он подчеркивает, что у украинских властей нет "надежной стратегии" до тех пор, пока не поступят новые поставки вооружения.
"В частном порядке большинство западноевропейских правительств - но точно не скандинавские страны - отчаянно желают прекращения войны практически на любых условиях. Они устали от ее стоимости... и им не терпится сосредоточиться на собственных внутренних проблемах. Конфронтация с (президентом России Владимиром) Путиным кажется им удручающей и бесполезной", - отмечает Хастингс.
Выделение из бюджета США 61 миллиарда долларов Киеву, а также помощь Израилю и Тайваню обсуждаются единым пакетом с миграционной реформой, на проведении которой настаивает республиканская оппозиция, не выказывая пока готовности к компромиссу с демократами. В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на помощь Украине в нынешнем виде "обречен на провал".
Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Катастрофа". В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине
01:04
 
УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМайк ДжонсонНАТОВ мире
 
 
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