https://ria.ru/20240127/ugl-1923870511.html

Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле

Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле - РИА Новости, 27.01.2024

Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле

Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:57

2024-01-27T16:57

2024-01-27T16:58

россия

сергей цивилев

кемеровская область

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Губернатор региона принял участие в Дне энергетики, который сегодня проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках отраслевых дней российской экономики. "Уголь является важнейшим элементом топливно-энергетического баланса России. Мы сегодня напомнили, что при существующих темпах добычи его хватит на 450 лет, есть еще прогнозные ресурсы. Президент Владимир Путин всегда поддерживает Кузбасс, шахтеров и принимает много решений, направленных на развитие основного угледобывающего региона страны. Угольная отрасль должна полностью обеспечить потребность на внутреннем рынке и расширить экспортные поставки, а полученные доходы — направляться в том числе на развитие неугольных отраслей для обеспечения устойчивости региональной экономики. Важно, что при этом мы продолжаем все программы, направленные на внедрение экологически чистых технологий", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона рассказал, что по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 миллиардов человек. Наибольший рост прогнозируется в странах Азии. "На них сейчас приходится более 80 процентов потребления угля, экономика стран Азии в два раза крупнее экономики Евросоюза и растет в разы быстрее, чем европейская. Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20–30 лет будет только расти. Кузбасс занимает лидирующие позиции в угледобыче в России и у нас есть возможность закрыть эту потребность. Нужно только обеспечить возможность вывоза топлива", - подчеркнул глава Кузбасса. Он напомнил, что благодаря поручению президента РФ в декабре 2023 года было заключено соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД", предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в 2024 году в объеме 54,1 миллиона тонн. Отмечается, что центральным событием Дня энергетики стала пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития". Эксперты обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса. Участников поприветствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. С докладами выступили эксперты и руководители компаний топливно-энергетического сектора.

https://ria.ru/20240124/kuzbass-1923236546.html

https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html

https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html

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россия, сергей цивилев, кемеровская область, выставка-форум "россия"