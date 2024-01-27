Рейтинг@Mail.ru
Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:57 27.01.2024 (обновлено: 16:58 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ugl-1923870511.html
Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле
Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле - РИА Новости, 27.01.2024
Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле
Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:57
2024-01-27T16:58
россия
сергей цивилев
кемеровская область
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820234527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6ce99db977bfc9f5a07616aeafdecf.jpg
КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Губернатор региона принял участие в Дне энергетики, который сегодня проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках отраслевых дней российской экономики. "Уголь является важнейшим элементом топливно-энергетического баланса России. Мы сегодня напомнили, что при существующих темпах добычи его хватит на 450 лет, есть еще прогнозные ресурсы. Президент Владимир Путин всегда поддерживает Кузбасс, шахтеров и принимает много решений, направленных на развитие основного угледобывающего региона страны. Угольная отрасль должна полностью обеспечить потребность на внутреннем рынке и расширить экспортные поставки, а полученные доходы — направляться в том числе на развитие неугольных отраслей для обеспечения устойчивости региональной экономики. Важно, что при этом мы продолжаем все программы, направленные на внедрение экологически чистых технологий", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Глава региона рассказал, что по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 миллиардов человек. Наибольший рост прогнозируется в странах Азии. "На них сейчас приходится более 80 процентов потребления угля, экономика стран Азии в два раза крупнее экономики Евросоюза и растет в разы быстрее, чем европейская. Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20–30 лет будет только расти. Кузбасс занимает лидирующие позиции в угледобыче в России и у нас есть возможность закрыть эту потребность. Нужно только обеспечить возможность вывоза топлива", - подчеркнул глава Кузбасса. Он напомнил, что благодаря поручению президента РФ в декабре 2023 года было заключено соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД", предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в 2024 году в объеме 54,1 миллиона тонн. Отмечается, что центральным событием Дня энергетики стала пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития". Эксперты обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса. Участников поприветствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. С докладами выступили эксперты и руководители компаний топливно-энергетического сектора.
https://ria.ru/20240124/kuzbass-1923236546.html
https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html
https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820234527_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2be7bcb93a25e530db3ada4fc0163572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей цивилев, кемеровская область, выставка-форум "россия"
Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле

Цивилев: Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Кузбасс сможет обеспечить возрастающую мировую потребность в угле, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Губернатор региона принял участие в Дне энергетики, который сегодня проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в рамках отраслевых дней российской экономики.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе поездки в Калтан - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Цивилев рассказал о строительстве жилья и соцобъектов в Калтане
24 января, 16:22
"Уголь является важнейшим элементом топливно-энергетического баланса России. Мы сегодня напомнили, что при существующих темпах добычи его хватит на 450 лет, есть еще прогнозные ресурсы. Президент Владимир Путин всегда поддерживает Кузбасс, шахтеров и принимает много решений, направленных на развитие основного угледобывающего региона страны. Угольная отрасль должна полностью обеспечить потребность на внутреннем рынке и расширить экспортные поставки, а полученные доходы — направляться в том числе на развитие неугольных отраслей для обеспечения устойчивости региональной экономики. Важно, что при этом мы продолжаем все программы, направленные на внедрение экологически чистых технологий", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Глава региона рассказал, что по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты увеличится с 8 до 10 миллиардов человек. Наибольший рост прогнозируется в странах Азии.
"На них сейчас приходится более 80 процентов потребления угля, экономика стран Азии в два раза крупнее экономики Евросоюза и растет в разы быстрее, чем европейская. Поэтому мы уверены, что спрос на уголь в ближайшие 20–30 лет будет только расти. Кузбасс занимает лидирующие позиции в угледобыче в России и у нас есть возможность закрыть эту потребность. Нужно только обеспечить возможность вывоза топлива", - подчеркнул глава Кузбасса.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Цивилев: на реализацию нацпроектов в Кузбассе направили 32,5 млрд рублей
15 января, 16:07
Он напомнил, что благодаря поручению президента РФ в декабре 2023 года было заключено соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД", предусматривающее отгрузку и вывоз из региона железнодорожным транспортом каменного угля на экспорт в восточном направлении в 2024 году в объеме 54,1 миллиона тонн.
Отмечается, что центральным событием Дня энергетики стала пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития". Эксперты обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса.
Участников поприветствовал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. С докладами выступили эксперты и руководители компаний топливно-энергетического сектора.
Выставка Россия. Открытие Дня региона - презентация Кемеровской области
Сергей Цивилев: в 2024 году благоустроим в Кузбассе 170 объектов
11 декабря 2023, 12:01
 
Выставка-форум "Россия"РоссияСергей ЦивилевКемеровская областьВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала