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Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 27.01.2024
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05:06 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/turtsiya-1923799109.html
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 27.01.2024
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:06
2024-01-27T05:06
в мире
турция
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-16
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Как отмечается, Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.
https://ria.ru/20240127/turtsiya-1923793934.html
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в мире, турция, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16
В мире, Турция, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-16
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США
Истребитель F-16s ВВС США - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
Вчера, 02:38
Как отмечается, Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.
 
В миреТурцияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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