https://ria.ru/20240127/turtsiya-1923799109.html

Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 27.01.2024

Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T05:06

2024-01-27T05:06

2024-01-27T05:06

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государственный департамент сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Как отмечается, Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.

https://ria.ru/20240127/turtsiya-1923793934.html

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в мире, турция, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16