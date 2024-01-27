https://ria.ru/20240127/turtsiya-1923799109.html
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 - РИА Новости, 27.01.2024
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:06
2024-01-27T05:06
2024-01-27T05:06
в мире
турция
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Как отмечается, Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.
https://ria.ru/20240127/turtsiya-1923793934.html
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_450:205:1982:1354_1920x0_80_0_0_80d71206a6d2282b538b4b76c86669c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16
В мире, Турция, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-16
Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
Как отмечается, Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.