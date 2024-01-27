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В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО - РИА Новости, 27.01.2024
В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:38
2024-01-27T02:38
2024-01-27T02:38
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО, говорится в заявлении комитета. "Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16", - говорится в опубликованном сообщении. Также отмечается, что Кардин выразил обеспокоенность "препятствиями на пути вступления Швеции в НАТО" со стороны Венгрии. "Премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО, а также сыграл роль вредителя в усилиях Евроcоюза по предоставлению столь необходимой экономической помощи Украине", - добавил Кардин. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства. После Турции заявке Швеции осталось получить венгерское одобрение.
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в мире, швеция, турция, финляндия, виктор орбан, нато, f-16
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Виктор Орбан, НАТО, F-16
В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО
Глава комитета сената США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции