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Десять компаний из Подмосковья представили товары на китайской ярмарке - РИА Новости, 27.01.2024
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Новости Подмосковья
 
14:38 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/tovary-1923850881.html
Десять компаний из Подмосковья представили товары на китайской ярмарке
Десять компаний из Подмосковья представили товары на китайской ярмарке - РИА Новости, 27.01.2024
Десять компаний из Подмосковья представили товары на китайской ярмарке
Десять компаний из Подмосковья приняли участие в "Фестивале-ярмарке "Сделано в России", который стартовал в Китае, в провинции Ляонин, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:38
2024-01-27T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
китай
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Десять компаний из Подмосковья приняли участие в "Фестивале-ярмарке "Сделано в России", который стартовал в Китае, в провинции Ляонин, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В китайской провинции Ляонин стартовала "Фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Здесь представлена продукция более чем 130 российских компаний и порядка 1,5 тысячи товаров. В числе участников ярмарки – десять компаний из Подмосковья", - отметили в ведомстве. По данным Мининвеста, в числе участников ярмарки от Подмосковья: ООО "СМАРТ", ООО "ПК "Красота и здоровье", ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница", ООО "ТД "Сан Гран", ООО "Раменский кондитерский комбинат", ООО "Плодоимпорт", ЗАО "МПК", ООО "Айскейк-Эко", ООО "ТД Черкизово" и ООО "Торговая компания "Мираторг". Помимо ярмарки мероприятие предусматривает фестивальную и культурно-развлекательную программу: концерты, дегустации и мастер-классы, выступление фольклорных коллективов и многое другое. "Совместно с китайскими властями и Российским экспортным центром мы работаем над тем, чтобы узнаваемость подмосковных товаров на китайском рынке значительно выросла, особенно в сегменте B2C. Эту задачу как раз и решает наша ярмарка. Не менее эффективны и шоу-румы товаров из Подмосковья, число которых мы постепенно наращиваем, причем не только в Китае, но и в других странах", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. Одним из соорганизаторов ярмарки стала B2B-платформа цифровой торговли между Россией и Китаем "КИФА", обеспечившая участие в мероприятии многих российских компаний. "В планах компании на 2024 год – активное развитие экспортного направления из России в КНР, что также будет способствовать укреплению торгово-экономических связей провинции Ляонин и Подмосковья", - отметил председатель совета директоров АО "КИФА" и основатель платформы Сунь Тяньшу, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html
https://ria.ru/20240124/gosuslugi-1923227342.html
московская область (подмосковье)
китай
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московская область (подмосковье), китай, ляонин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай, Ляонин

Десять компаний из Подмосковья представили товары на китайской ярмарке

© Фото : Пресс-служба РЭЦТоржественная церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Шэньяне, КНР
Торжественная церемония открытия фестиваля-ярмарки Сделано в России в Шэньяне, КНР - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Десять компаний из Подмосковья приняли участие в "Фестивале-ярмарке "Сделано в России", который стартовал в Китае, в провинции Ляонин, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В китайской провинции Ляонин стартовала "Фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Здесь представлена продукция более чем 130 российских компаний и порядка 1,5 тысячи товаров. В числе участников ярмарки – десять компаний из Подмосковья", - отметили в ведомстве.
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По данным Мининвеста, в числе участников ярмарки от Подмосковья: ООО "СМАРТ", ООО "ПК "Красота и здоровье", ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница", ООО "ТД "Сан Гран", ООО "Раменский кондитерский комбинат", ООО "Плодоимпорт", ЗАО "МПК", ООО "Айскейк-Эко", ООО "ТД Черкизово" и ООО "Торговая компания "Мираторг". Помимо ярмарки мероприятие предусматривает фестивальную и культурно-развлекательную программу: концерты, дегустации и мастер-классы, выступление фольклорных коллективов и многое другое.
«
"Совместно с китайскими властями и Российским экспортным центром мы работаем над тем, чтобы узнаваемость подмосковных товаров на китайском рынке значительно выросла, особенно в сегменте B2C. Эту задачу как раз и решает наша ярмарка. Не менее эффективны и шоу-румы товаров из Подмосковья, число которых мы постепенно наращиваем, причем не только в Китае, но и в других странах", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
Одним из соорганизаторов ярмарки стала B2B-платформа цифровой торговли между Россией и Китаем "КИФА", обеспечившая участие в мероприятии многих российских компаний.
"В планах компании на 2024 год – активное развитие экспортного направления из России в КНР, что также будет способствовать укреплению торгово-экономических связей провинции Ляонин и Подмосковья", - отметил председатель совета директоров АО "КИФА" и основатель платформы Сунь Тяньшу, слова которого цитирует пресс-служба.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КитайЛяонин
 
 
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