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Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ - РИА Новости, 27.01.2024
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12:50 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/toplivo-1923835329.html
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ - РИА Новости, 27.01.2024
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ
Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:50
2024-01-27T12:50
выставка-форум "россия"
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта, заявил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Из-за недавних аварий на некоторых НПЗ мы сейчас просто немного снизили экспорт нефтепродуктов и повысили производство топлива, смотрим за развитием ситуации. На сегодняшний день не видим проблем", - сказал он в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ

Шульгинов: проблем на российском рынке топлива после аварий на объектах ТЭК нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта, заявил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
"Из-за недавних аварий на некоторых НПЗ мы сейчас просто немного снизили экспорт нефтепродуктов и повысили производство топлива, смотрим за развитием ситуации. На сегодняшний день не видим проблем", - сказал он в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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