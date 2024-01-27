https://ria.ru/20240127/toplivo-1923835329.html
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ - РИА Новости, 27.01.2024
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ
Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:50
2024-01-27T12:50
2024-01-27T12:50
выставка-форум "россия"
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта, заявил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Из-за недавних аварий на некоторых НПЗ мы сейчас просто немного снизили экспорт нефтепродуктов и повысили производство топлива, смотрим за развитием ситуации. На сегодняшний день не видим проблем", - сказал он в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55944da5a7749f4f2abb4399b75c57e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ
Шульгинов: проблем на российском рынке топлива после аварий на объектах ТЭК нет