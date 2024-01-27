https://ria.ru/20240127/toplivo-1923835329.html

Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ

Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ - РИА Новости, 27.01.2024

Шульгинов заявил об отсутствии проблем с топливом после аварий на НПЗ

Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:50

2024-01-27T12:50

2024-01-27T12:50

выставка-форум "россия"

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго России не видит проблем на рынке топлива, после аварий на объектах ТЭК было увеличено производство нефтепродуктов и немного снижены объемы экспорта, заявил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Из-за недавних аварий на некоторых НПЗ мы сейчас просто немного снизили экспорт нефтепродуктов и повысили производство топлива, смотрим за развитием ситуации. На сегодняшний день не видим проблем", - сказал он в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html

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2024

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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)