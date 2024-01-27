https://ria.ru/20240127/tekhnologii-1923881612.html
Правительство подписало план развития технологий с геологическими фирмами
Правительство подписало план развития технологий с геологическими фирмами - РИА Новости, 27.01.2024
Правительство подписало план развития технологий с геологическими фирмами
Правительство России подписало с компаниями "Башнефтегеофизика", "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и "Росгеология" дорожную карту по развитию... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:03
2024-01-27T18:03
2024-01-27T18:17
выставка-форум "россия"
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александр новак
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
росгеология
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство России подписало с компаниями "Башнефтегеофизика", "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и "Росгеология" дорожную карту по развитию производства оборудования для геологоразведочных работ, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. Дорожная карта определена до 2030 года. Всего она включает 27 направлений, из которых 14 приходится на "Росгеологию", шесть — на "Башнефтегеофизику" и семь - на "Морскую арктическую геологоразведочную экспедицию". Подписание состоялось в ходе Дня энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. От лица кабмина подпись поставили первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин и замглавы Минпромторга Михаил Иванов. На церемонии присутствовал и вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее он подписал с геологическими компаниями соглашение о намерениях по развитию сектора геологоразведочных технологий. "Я уверен, что это станет основой для того, чтобы в ближайшее время наши предприятия промышленности, а также наши министерства и ведомства вместе, командно решили ту задачу, которую поставил перед нами президент РФ. И это даст нам дополнительный импульс для развития нашей промышленности, нашей геологоразведки", — сказал Новак.
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экономика, россия, александр новак, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), росгеология, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Росгеология, Выставка-форум "Россия"
Правительство подписало план развития технологий с геологическими фирмами
Правительство подписало план развития технологий с геологическими компаниями
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство России подписало с компаниями "Башнефтегеофизика", "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" и "Росгеология" дорожную карту по развитию производства оборудования для геологоразведочных работ, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
Дорожная карта определена до 2030 года. Всего она включает 27 направлений, из которых 14 приходится на "Росгеологию", шесть — на "Башнефтегеофизику" и семь - на "Морскую арктическую геологоразведочную экспедицию".
Подписание состоялось в ходе Дня энергетики в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
От лица кабмина подпись поставили первый замглавы Минэнерго
РФ Павел Сорокин
и замглавы Минпромторга Михаил Иванов
. На церемонии присутствовал и вице-премьер РФ Александр Новак
. Ранее он подписал с геологическими компаниями соглашение о намерениях по развитию сектора геологоразведочных технологий.
"Я уверен, что это станет основой для того, чтобы в ближайшее время наши предприятия промышленности, а также наши министерства и ведомства вместе, командно решили ту задачу, которую поставил перед нами президент РФ. И это даст нам дополнительный импульс для развития нашей промышленности, нашей геологоразведки", — сказал Новак.
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