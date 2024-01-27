В Турции заявили, что США используют Грецию как фактор косвенного давления
Каракуш: США используют Грецию как фактор косвенного давления на Турцию
© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги Турции и США
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги Турции и США. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 27 янв – РИА Новости. США используют Грецию как фактор косвенного давления на Турцию, заявил РИА Новости председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант авиации в отставке Эрдоган Каракуш.
Госдеп в пятницу одобрил возможную продажу Греции истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним на 8,6 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. При этом госдеп также одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов. Как отмечается, Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже стоящих на вооружении таких же самолетов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.
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"США хоть и периодически вооружают Грецию, но говорить о том, что в Вашингтоне собираются воевать с Турцией не приходится. Но есть косвенное давление на Анкару, когда используются и Греция, и Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая). С другой стороны, на фоне новостей о выводе войск США из Сирии, Вашингтону необходима опора в виде Греции", - заявил эксперт.
По его словам, Греция уже не является самостоятельной страной, поскольку США используют Афины как свою базу.
Комментируя вероятные поставки Турции F-16, эксперт отметил, что поставки, в случае их реализации, займут длительное время.
"Мы пока не знаем, как быстро нам предоставят эти самолеты, как быстро мы их спрограмируем под свою систему. Но если процесс займет долгое время, нам придется вновь обратить внимание на Eurofighter, Великобритания готова предоставить 20 самолетов сразу, в течение года мы сможем подготовить их для армии", - отметил собеседник агентства.