https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923846770.html

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 27.01.2024

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:10

2024-01-27T14:10

2024-01-27T14:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)