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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 27.01.2024 (обновлено: 14:17 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923846770.html
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 27.01.2024
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:10
2024-01-27T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.&quot;На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных

На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных и бронемашину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
«

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.

"Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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