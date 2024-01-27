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На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 27.01.2024
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:10
2024-01-27T14:10
2024-01-27T14:17
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Запорожском направлении, Киев потерял до 20 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Акация" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных и бронемашину