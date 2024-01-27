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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском - РИА Новости, 27.01.2024
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05:04 27.01.2024
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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском - РИА Новости, 27.01.2024
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:04
2024-01-27T05:04
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей. "Наша основная задача – это контрбатарейная борьба и уничтожение артиллерии, укрепрайонов, блиндажей ВСУ. От разведки получили координаты минометного расчета противника. Выдвинулись на огневую позицию. Отработали по минометному расчету осколочно-фугасным снарядом. Расчет был уничтожен. Орудие свернули и покинули огневую позицию", - сказал командир артиллерийского взвода с позывным "Омск".
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.
"Наша основная задача – это контрбатарейная борьба и уничтожение артиллерии, укрепрайонов, блиндажей ВСУ. От разведки получили координаты минометного расчета противника. Выдвинулись на огневую позицию. Отработали по минометному расчету осколочно-фугасным снарядом. Расчет был уничтожен. Орудие свернули и покинули огневую позицию", - сказал командир артиллерийского взвода с позывным "Омск".
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 04:02
 
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