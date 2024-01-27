https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923798961.html
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском - РИА Новости, 27.01.2024
Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:04
2024-01-27T05:04
2024-01-27T05:04
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей. "Наша основная задача – это контрбатарейная борьба и уничтожение артиллерии, укрепрайонов, блиндажей ВСУ. От разведки получили координаты минометного расчета противника. Выдвинулись на огневую позицию. Отработали по минометному расчету осколочно-фугасным снарядом. Расчет был уничтожен. Орудие свернули и покинули огневую позицию", - сказал командир артиллерийского взвода с позывным "Омск".
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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.
"Наша основная задача – это контрбатарейная борьба и уничтожение артиллерии, укрепрайонов, блиндажей ВСУ. От разведки получили координаты минометного расчета противника. Выдвинулись на огневую позицию. Отработали по минометному расчету осколочно-фугасным снарядом. Расчет был уничтожен. Орудие свернули и покинули огневую позицию", - сказал командир артиллерийского взвода с позывным "Омск".
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении