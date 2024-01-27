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Тыловики группировки "Запад" развернули автономный склад горючего
Тыловики группировки "Запад" развернули автономный склад горючего - РИА Новости, 27.01.2024
Тыловики группировки "Запад" развернули автономный склад горючего
Военнослужащие службы ГСМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули современный автономный склад горючего на Купянском направлении,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T03:10
2024-01-27T03:10
2024-01-27T03:10
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Военнослужащие службы ГСМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули современный автономный склад горючего на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули современный автономный склад горючего в новом районе в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - сообщили в МО.В оборонном ведомстве отметили, что в условиях постоянных попыток противника воздействовать на склады горючего и объекты службы, требуется не только организовать и скрытно подвезти горючее, но и обеспечить его сохранность и накопление, обеспечить защиту от воздействия ударных БПЛА, средств разведки, ДРГ. "Все полевые склады группировки являются автономными и развернуты с учетом рассредоточения запасов и обеспечения их защиты", - сказал начальник службы горючего группировки войск "Запад" с позывным "Бочка".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Тыловики группировки "Запад" развернули автономный склад горючего
МО: военные группировки "Запад" развернули современный автономный склад горючего
ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Военнослужащие службы ГСМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули современный автономный склад горючего на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" развернули современный автономный склад горючего в новом районе в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - сообщили в МО.
В оборонном ведомстве отметили, что в условиях постоянных попыток противника воздействовать на склады горючего и объекты службы, требуется не только организовать и скрытно подвезти горючее, но и обеспечить его сохранность и накопление, обеспечить защиту от воздействия ударных БПЛА, средств разведки, ДРГ.
"Все полевые склады группировки являются автономными и развернуты с учетом рассредоточения запасов и обеспечения их защиты", - сказал начальник службы горючего группировки войск "Запад" с позывным "Бочка".
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